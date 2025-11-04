БиржаDEX+
AstraZeneca xStock ағымдағы бағасы: 81.69 USD. Нақты уақыттағы AZNX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AZNX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AZNX туралы толығырақ

AZNX Баға туралы ақпарат

AZNX деген не

AZNX Whitepaper

AZNX Ресми веб-сайт

AZNX Токеномикасы

AZNX Баға болжамы

AstraZeneca xStock Логотип

AstraZeneca xStock Баға (AZNX)

Листингтен жойылды

1 AZNX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$81.69
$81.69$81.69
-1.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
AstraZeneca xStock (AZNX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:55:37 (UTC+8)

AstraZeneca xStock (AZNX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 81.11
$ 81.11$ 81.11
24 сағаттық төмен
$ 83.3
$ 83.3$ 83.3
24 сағаттық жоғары

$ 81.11
$ 81.11$ 81.11

$ 83.3
$ 83.3$ 83.3

$ 289.64
$ 289.64$ 289.64

$ 71.27
$ 71.27$ 71.27

+0.08%

-1.87%

-2.62%

-2.62%

AstraZeneca xStock (AZNX) нақты уақыттағы баға $81.69. Соңғы 24 сағат ішінде AZNX мен $ 81.11 аралығында сауда жасалып, ал $ 83.3 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AZNX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 289.64, ал ең төменгісі — $ 71.27.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AZNX соңғы бір сағатта +0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.87%, ал соңғы 7 күнде -2.62% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AstraZeneca xStock (AZNX) Нарықтық ақпарат

$ 184.47K
$ 184.47K$ 184.47K

--
----

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

2.26K
2.26K 2.26K

27,577.42164935
27,577.42164935 27,577.42164935

AstraZeneca xStock нарықтық капитализациясы $ 184.47K, тәуліктік сауда көлемі --. AZNX айналымдағы мөлшері 2.26K, жалпы мөлшері 27577.42164935. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.25M.

AstraZeneca xStock (AZNX) Баға тарихы USD

Бүгін, AstraZeneca xStock - USD баға өзгерісі $ -1.56121917617117 болды.
Соңғы 30 күнде AstraZeneca xStock - USD баға өзгерісі $ -3.4140129870 болды.
Соңғы 60 күнде AstraZeneca xStock - USD баға өзгерісі $ -0.0734883240 болды.
Соңғы 90 күнде AstraZeneca xStock - USD баға өзгерісі $ +7.2508148534847 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.56121917617117-1.87%
30 күн$ -3.4140129870-4.17%
60 күн$ -0.0734883240-0.08%
90 күн$ +7.2508148534847+9.74%

AstraZeneca xStock (AZNX) деген не

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AstraZeneca xStock (AZNX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

AstraZeneca xStock Баға болжамы (USD)

AstraZeneca xStock (AZNX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AstraZeneca xStock (AZNX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AstraZeneca xStock.

Қазір AstraZeneca xStock баға болжамын тексеріңіз!

AZNX - жергілікті валюталарға

AstraZeneca xStock (AZNX) токеномикасы

AstraZeneca xStock (AZNX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AZNX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AstraZeneca xStock (AZNX) туралы басқа сұрақтар

AstraZeneca xStock (AZNX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AZNX бағасы — 81.69 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AZNX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AZNX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 81.69. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AstraZeneca xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
AZNX үшін нарықтық капитализация: $ 184.47K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AZNX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AZNX айналымдағы ұсынысы: 2.26K USD.
AZNX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AZNX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 289.64 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AZNX бағасы қандай болды?
AZNX 71.27 USD ATL бағасына жетті.
AZNX үшін сауда көлемі қандай?
AZNX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AZNX өседі ме?
AZNX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AZNX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:55:37 (UTC+8)

AstraZeneca xStock (AZNX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

