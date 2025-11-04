БиржаDEX+
aster dog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы ADOG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ADOG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!aster dog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы ADOG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ADOG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ADOG туралы толығырақ

ADOG Баға туралы ақпарат

ADOG деген не

ADOG Ресми веб-сайт

ADOG Токеномикасы

ADOG Баға болжамы

aster dog Логотип

aster dog Баға (ADOG)

Листингтен жойылды

1 ADOG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00050924
$0.00050924$0.00050924
-34.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
aster dog (ADOG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:39:48 (UTC+8)

aster dog (ADOG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372484
$ 0.00372484$ 0.00372484

$ 0
$ 0$ 0

+14.51%

-34.08%

-11.60%

-11.60%

aster dog (ADOG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде ADOG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ADOG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00372484, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ADOG соңғы бір сағатта +14.51% өзгерді, 24 сағат ішінде -34.08%, ал соңғы 7 күнде -11.60% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

aster dog (ADOG) Нарықтық ақпарат

$ 509.24K
$ 509.24K$ 509.24K

--
----

$ 509.24K
$ 509.24K$ 509.24K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

aster dog нарықтық капитализациясы $ 509.24K, тәуліктік сауда көлемі --. ADOG айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 509.24K.

aster dog (ADOG) Баға тарихы USD

Бүгін, aster dog - USD баға өзгерісі $ -0.000263376461759201 болды.
Соңғы 30 күнде aster dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде aster dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде aster dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000263376461759201-34.08%
30 күн$ 0-78.67%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

aster dog (ADOG) деген не

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

aster dog (ADOG) Ресурс

Ресми веб-сайт

aster dog Баға болжамы (USD)

aster dog (ADOG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін aster dog (ADOG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: aster dog.

Қазір aster dog баға болжамын тексеріңіз!

ADOG - жергілікті валюталарға

aster dog (ADOG) токеномикасы

aster dog (ADOG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ADOG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: aster dog (ADOG) туралы басқа сұрақтар

aster dog (ADOG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ADOG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ADOG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ADOG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
aster dog үшін нарықтық капитализация қандай?
ADOG үшін нарықтық капитализация: $ 509.24K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ADOG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ADOG айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
ADOG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ADOG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00372484 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ADOG бағасы қандай болды?
ADOG 0 USD ATL бағасына жетті.
ADOG үшін сауда көлемі қандай?
ADOG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ADOG өседі ме?
ADOG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ADOG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:39:48 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

