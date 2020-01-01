ASIX (ASIX) токеномикасы
ASIX (ASIX) туралы ақпарат
Asix.dev represents a quantum leap in AI-driven trading and analytics, leveraging Hive-Minded Agents to process vast amounts of real-time market data. At its core, Agent Smith serves as the primary intelligence hub, constantly absorbing market data, analyzing trends, and coordinating a distributed network of specialized agents.
At the core of Asix.dev lies Smith, the central AI responsible for orchestrating a network of autonomous agents. These agents function as independent nodes, collecting data, analyzing patterns, and evolving through time to enhance their efficiency and accuracy.
Agent 001: Chaotic Intelligence Unit A specialized chaotic AI-powered system designed for crypto-related engagement. Agent 001 operates with dynamic personality shifts, reacting to market conditions with a unique blend of humor, sarcasm, and unpredictability.
🧠Neural Interface Versions: • Terminal V1: Neural Learning & Data Processing The initial phase serves as a neural bridge between users and the Hive-Minded Agents, featuring:
- Real-Time Market Analysis
- Sentiment Processing
- Neural Network Training
• Terminal V2: Autonomous Trading Matrix The evolved iteration introduces advanced autonomous capabilities:
- AI-Driven Trade Execution
- Quantitative Risk Management
- Neural Market Adaptation
• Market Execution Matrix Terminal V2 deploys advanced market execution protocols:
- Strategy Matrix
- Adaptation Protocol
- Neural Scaling
ASIX (ASIX) токеномикасы мен бағасын талдау
ASIX (ASIX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ASIX (ASIX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ASIX (ASIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ASIX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ASIX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ASIX токеномикасын түсінген болсаңыз, ASIX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
