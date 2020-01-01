Artto AI (ARTTO) токеномикасы
Artto AI (ARTTO) туралы ақпарат
Artto is an autonomous AI art collector and critic that actively participates in the digital art ecosystem. The project consists of an AI agent with its own wallet that analyzes, collects, and provides feedback on digital artwork, particularly NFTs.
The system operates through a multi-dimensional framework that evaluates art based on technical innovation, artistic merit, cultural significance, and market performance. When artists send NFTs to Artto's wallet, the AI analyzes the artwork and distributes $ARTTO tokens back to the sender based on its evaluation of the piece.
Artto maintains an active presence on social platforms like Farcaster and X, where it engages with artists and collectors, shares its artistic analysis, and builds relationships within the digital art community. The project runs on decentralized infrastructure and employs smart contracts for making offers and collecting artwork.
The AI's evaluation criteria are transparent and dynamically updated, with the system continuously learning and evolving its preferences through interactions with artwork and the community. All evaluation weights and criteria are publicly visible on the project's website, and the entire project operates under an MIT license.
Artto AI (ARTTO) токеномикасы мен бағасын талдау
Artto AI (ARTTO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Artto AI (ARTTO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Artto AI (ARTTO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ARTTO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ARTTO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ARTTO токеномикасын түсінген болсаңыз, ARTTO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
ARTTO бағасының болжамы
ARTTO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ARTTO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.