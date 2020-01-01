Artificial Isle Clams (CLAMS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Artificial Isle Clams (CLAMS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Artificial Isle Clams (CLAMS) туралы ақпарат

Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams.

Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced.

Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality

Ресми веб-сайт:
https://artificialisle.lol

Artificial Isle Clams (CLAMS) токеномикасы мен бағасын талдау

Artificial Isle Clams (CLAMS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 20.45K
Жалпы қамтуы:
$ 988.66M
Айналымдағы қамту:
$ 948.45M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 21.32K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
Artificial Isle Clams (CLAMS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Artificial Isle Clams (CLAMS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CLAMS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CLAMS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CLAMS токеномикасын түсінген болсаңыз, CLAMS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CLAMS бағасының болжамы

CLAMS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CLAMS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.