Arie The Sealion (ARIE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Arie The Sealion (ARIE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Arie The Sealion (ARIE) туралы ақпарат

Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!

Ресми веб-сайт:
https://www.ariethesealion.com/

Arie The Sealion (ARIE) токеномикасы мен бағасын талдау

Arie The Sealion (ARIE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 44.70K
$ 44.70K$ 44.70K
Жалпы қамтуы:
$ 998.97M
$ 998.97M$ 998.97M
Айналымдағы қамту:
$ 998.97M
$ 998.97M$ 998.97M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 44.70K
$ 44.70K$ 44.70K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02311481
$ 0.02311481$ 0.02311481
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Arie The Sealion (ARIE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Arie The Sealion (ARIE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ARIE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ARIE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ARIE токеномикасын түсінген болсаңыз, ARIE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

ARIE бағасының болжамы

ARIE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ARIE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.