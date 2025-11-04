БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Aria Premier Launch ағымдағы бағасы: 0.914773 USD. Нақты уақыттағы APL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. APL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Aria Premier Launch ағымдағы бағасы: 0.914773 USD. Нақты уақыттағы APL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. APL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

APL туралы толығырақ

APL Баға туралы ақпарат

APL деген не

APL Ресми веб-сайт

APL Токеномикасы

APL Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Aria Premier Launch Логотип

Aria Premier Launch Баға (APL)

Листингтен жойылды

1 APL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.91477
$0.91477$0.91477
-1.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Aria Premier Launch (APL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:39:26 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.907992
$ 0.907992$ 0.907992
24 сағаттық төмен
$ 0.932498
$ 0.932498$ 0.932498
24 сағаттық жоғары

$ 0.907992
$ 0.907992$ 0.907992

$ 0.932498
$ 0.932498$ 0.932498

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.782058
$ 0.782058$ 0.782058

+0.33%

-1.55%

-3.46%

-3.46%

Aria Premier Launch (APL) нақты уақыттағы баға $0.914773. Соңғы 24 сағат ішінде APL мен $ 0.907992 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.932498 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. APL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.005, ал ең төменгісі — $ 0.782058.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, APL соңғы бір сағатта +0.33% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.55%, ал соңғы 7 күнде -3.46% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Aria Premier Launch (APL) Нарықтық ақпарат

$ 9.88M
$ 9.88M$ 9.88M

--
----

$ 9.88M
$ 9.88M$ 9.88M

10.80M
10.80M 10.80M

10,802,707.86815905
10,802,707.86815905 10,802,707.86815905

Aria Premier Launch нарықтық капитализациясы $ 9.88M, тәуліктік сауда көлемі --. APL айналымдағы мөлшері 10.80M, жалпы мөлшері 10802707.86815905. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.88M.

Aria Premier Launch (APL) Баға тарихы USD

Бүгін, Aria Premier Launch - USD баға өзгерісі $ -0.0144454235201376 болды.
Соңғы 30 күнде Aria Premier Launch - USD баға өзгерісі $ +0.0099572126 болды.
Соңғы 60 күнде Aria Premier Launch - USD баға өзгерісі $ -0.0015497169 болды.
Соңғы 90 күнде Aria Premier Launch - USD баға өзгерісі $ -0.0017037867324529 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0144454235201376-1.55%
30 күн$ +0.0099572126+1.09%
60 күн$ -0.0015497169-0.16%
90 күн$ -0.0017037867324529-0.18%

Aria Premier Launch (APL) деген не

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Aria Premier Launch (APL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Aria Premier Launch Баға болжамы (USD)

Aria Premier Launch (APL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Aria Premier Launch (APL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Aria Premier Launch.

Қазір Aria Premier Launch баға болжамын тексеріңіз!

APL - жергілікті валюталарға

Aria Premier Launch (APL) токеномикасы

Aria Premier Launch (APL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. APL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Aria Premier Launch (APL) туралы басқа сұрақтар

Aria Premier Launch (APL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі APL бағасы — 0.914773 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
APL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
APL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.914773. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Aria Premier Launch үшін нарықтық капитализация қандай?
APL үшін нарықтық капитализация: $ 9.88M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
APL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
APL айналымдағы ұсынысы: 10.80M USD.
APL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
APL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.005 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) APL бағасы қандай болды?
APL 0.782058 USD ATL бағасына жетті.
APL үшін сауда көлемі қандай?
APL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл APL өседі ме?
APL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін APL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:39:26 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,484.64
$106,484.64$106,484.64

+0.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,611.49
$3,611.49$3,611.49

+0.62%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.37
$168.37$168.37

+0.97%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9605
$0.9605$0.9605

+1.99%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,484.64
$106,484.64$106,484.64

+0.69%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,611.49
$3,611.49$3,611.49

+0.62%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.37
$168.37$168.37

+0.97%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3671
$2.3671$2.3671

+1.72%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.86
$996.86$996.86

+1.70%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0793
$0.0793$0.0793

+58.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05950
$0.05950$0.05950

+495.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000010582
$0.0000010582$0.0000010582

+165.74%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002640
$0.0000000000002640$0.0000000000002640

+164.00%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000255
$0.0000255$0.0000255

+94.65%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0793
$0.0793$0.0793

+58.60%