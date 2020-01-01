Ardana (DANA) токеномикасы
Ardana (DANA) туралы ақпарат
Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX.
The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters.
Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees.
Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.
Ardana (DANA) токеномикасы мен бағасын талдау
Ardana (DANA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Ardana (DANA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ardana (DANA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DANA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DANA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DANA токеномикасын түсінген болсаңыз, DANA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DANA бағасының болжамы
DANA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DANA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.