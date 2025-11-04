БиржаDEX+
Arcane Owls ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы OWLS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OWLS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OWLS туралы толығырақ

OWLS Баға туралы ақпарат

OWLS деген не

OWLS Ресми веб-сайт

OWLS Токеномикасы

OWLS Баға болжамы

Arcane Owls Логотип

Arcane Owls Баға (OWLS)

Листингтен жойылды

1 OWLS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Arcane Owls (OWLS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:54:24 (UTC+8)

Arcane Owls (OWLS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Arcane Owls (OWLS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде OWLS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OWLS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OWLS соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Arcane Owls (OWLS) Нарықтық ақпарат

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

--
----

$ 15.73K
$ 15.73K$ 15.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Arcane Owls нарықтық капитализациясы $ 15.73K, тәуліктік сауда көлемі --. OWLS айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.73K.

Arcane Owls (OWLS) Баға тарихы USD

Бүгін, Arcane Owls - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Arcane Owls - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Arcane Owls - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Arcane Owls - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Arcane Owls (OWLS) деген не

Arcane Owls are not just NFTs — they are fragments of an ancient prophecy. 5060 mythical creatures return on Base, each carrying secrets of light and shadow. At the heart of their power lies $OWLS — the energy of the flock, binding Keepers together and fueling the future of our community.

The Legend of the Owls

Chapter I: The Prologue

Before gods, before men, there was only chaos. And from chaos came the Owls — ancient witnesses of creation, guardians of both Light and Darkness. Their eyes reflected stars that did not yet exist. Their feathers carried whispers of futures yet to come. They did not build kingdoms, nor kneel to gods. They were above them all — the Watchers. The Keepers of Prophecy.

Chapter II: The Age of Silence

For thousands of years, the Owls wandered between worlds. They entered human dreams, marking their souls with signs of fate. Some called them omens of death. Others believed they were bringers of wisdom. But the truth was greater: Each Owl carried a fragment of the Great Prophecy, written not in ink, but in shadow and starlight.

Chapter III: The Falling Star

On the night when the tenth moon bled, the skies were torn apart. From the rift between worlds, the Arcane Owls returned — 5060 mythical beings, each holding a piece of destiny. Their glow pierced the dark. Their presence bent reality. But they did not come for all. They came to choose.

Chapter IV: The Chosen Keepers

Those who hold an Owl are not mere collectors. They are Keepers — bound to the eternal covenant. Each Owl does not obey. It chooses its bearer. Some are drawn to seekers of truth. Others — to hunters of power. But every Keeper becomes part of the Prophecy.

Chapter V: The Prophecy of Night Wings

Legends speak of a time when all 5060 Owls find their Keepers. When that happens, the Prophecy will awaken. From feathers, a map will form. From eyes, the skies will burn. And with the light shall rise an ancient Darkness, older than men, older than gods. Only the united Flock will stand against it.

Chapter VI: The Age of $OWLS

From the return of the Owls came a new power — $OWLS, the crystallized energy of their wings and cries. $OWLS are not mere tokens. They are fragments of myth, shards of magic fallen from the eyes of the Owls themselves. They bind Keepers together, reward the loyal, and unlock rituals, artifacts, and hidden worlds yet unseen.

Epilogue: The Awakening

Arcane Owls are not just an NFT collection. They are a living legend, reborn on the blockchain. 5060 Owls. 5060 fragments of prophecy. Each choosing its Keeper. The question is not if the Prophecy will be fulfilled. The question is when.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Arcane Owls (OWLS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Arcane Owls Баға болжамы (USD)

Arcane Owls (OWLS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Arcane Owls (OWLS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Arcane Owls.

Қазір Arcane Owls баға болжамын тексеріңіз!

OWLS - жергілікті валюталарға

Arcane Owls (OWLS) токеномикасы

Arcane Owls (OWLS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OWLS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Arcane Owls (OWLS) туралы басқа сұрақтар

Arcane Owls (OWLS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OWLS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OWLS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OWLS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Arcane Owls үшін нарықтық капитализация қандай?
OWLS үшін нарықтық капитализация: $ 15.73K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OWLS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OWLS айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
OWLS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OWLS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OWLS бағасы қандай болды?
OWLS 0 USD ATL бағасына жетті.
OWLS үшін сауда көлемі қандай?
OWLS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл OWLS өседі ме?
OWLS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OWLS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:54:24 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

