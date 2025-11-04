Arcana Network Баға (XAR)
Arcana Network (XAR) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде XAR мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XAR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.52, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XAR соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.04%, ал соңғы 7 күнде -20.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Arcana Network нарықтық капитализациясы $ 363.65K, тәуліктік сауда көлемі --. XAR айналымдағы мөлшері 668.03M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 544.36K.
Бүгін, Arcana Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Arcana Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Arcana Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Arcana Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-0.04%
|30 күн
|$ 0
|-27.26%
|60 күн
|$ 0
|-74.15%
|90 күн
|$ 0
|--
Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.
Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.
Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:
The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.
Arcana’s Other Products Include:
Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.
Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
