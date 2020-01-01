ArbiPad (ARBI) токеномикасы
ArbiPad (ARBI) туралы ақпарат
What Is ArbiPad (ARBI)?
ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system.
ARBI is the native utility token that is used for:
- To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI.
- Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI!
- Incentive Rewards Program for Community
How Many ARBI Tokens Are There in Circulation?
There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply.
Who Are the Founders of ARBIPAD?
ArbiPad is built by Good Games Guild.
Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more.
Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)?
ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap
ArbiPad (ARBI) токеномикасы мен бағасын талдау
ArbiPad (ARBI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ArbiPad (ARBI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ArbiPad (ARBI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ARBI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ARBI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ARBI токеномикасын түсінген болсаңыз, ARBI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
