APO ағымдағы бағасы: 0.1597 USD. Нақты уақыттағы APO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. APO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

APO туралы толығырақ

APO Баға туралы ақпарат

APO деген не

APO Ресми веб-сайт

APO Токеномикасы

APO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

APO Логотип

APO Баға (APO)

Листингтен жойылды

1 APO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.1597
-5.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
APO (APO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:53:55 (UTC+8)

APO (APO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.156882
24 сағаттық төмен
$ 0.171628
24 сағаттық жоғары

$ 0.156882
$ 0.171628
$ 0.222348
$ 0.068552
-0.30%

-5.57%

-6.70%

-6.70%

APO (APO) нақты уақыттағы баға $0.1597. Соңғы 24 сағат ішінде APO мен $ 0.156882 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.171628 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. APO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.222348, ал ең төменгісі — $ 0.068552.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, APO соңғы бір сағатта -0.30% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.57%, ал соңғы 7 күнде -6.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

APO (APO) Нарықтық ақпарат

$ 156.12K
--
$ 31.85M
980.44K
200,000,000.0
APO нарықтық капитализациясы $ 156.12K, тәуліктік сауда көлемі --. APO айналымдағы мөлшері 980.44K, жалпы мөлшері 200000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 31.85M.

APO (APO) Баға тарихы USD

Бүгін, APO - USD баға өзгерісі $ -0.0094291600434951 болды.
Соңғы 30 күнде APO - USD баға өзгерісі $ -0.0110742687 болды.
Соңғы 60 күнде APO - USD баға өзгерісі $ -0.0160060762 болды.
Соңғы 90 күнде APO - USD баға өзгерісі $ -0.03319281719645301 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0094291600434951-5.57%
30 күн$ -0.0110742687-6.93%
60 күн$ -0.0160060762-10.02%
90 күн$ -0.03319281719645301-17.20%

APO (APO) деген не

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

APO (APO) Ресурс

Ресми веб-сайт

APO Баға болжамы (USD)

APO (APO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін APO (APO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: APO.

Қазір APO баға болжамын тексеріңіз!

APO - жергілікті валюталарға

APO (APO) токеномикасы

APO (APO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. APO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: APO (APO) туралы басқа сұрақтар

APO (APO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі APO бағасы — 0.1597 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
APO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
APO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.1597. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
APO үшін нарықтық капитализация қандай?
APO үшін нарықтық капитализация: $ 156.12K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
APO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
APO айналымдағы ұсынысы: 980.44K USD.
APO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
APO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.222348 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) APO бағасы қандай болды?
APO 0.068552 USD ATL бағасына жетті.
APO үшін сауда көлемі қандай?
APO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл APO өседі ме?
APO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін APO баға болжамын қарап көріңіз.
APO (APO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

