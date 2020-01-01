apM Coin (APM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, apM Coin (APM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

apM Coin (APM) туралы ақпарат

A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market

Ресми веб-сайт:
https://apm-coin.com

apM Coin (APM) токеномикасы мен бағасын талдау

apM Coin (APM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 947.63K
$ 947.63K$ 947.63K
Жалпы қамтуы:
$ 1.81B
$ 1.81B$ 1.81B
Айналымдағы қамту:
$ 361.88M
$ 361.88M$ 361.88M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.066
$ 1.066$ 1.066
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00244691
$ 0.00244691$ 0.00244691
Қазіргі баға:
$ 0.00261865
$ 0.00261865$ 0.00261865

apM Coin (APM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

apM Coin (APM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын APM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша APM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз APM токеномикасын түсінген болсаңыз, APM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

APM бағасының болжамы

APM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің APM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.