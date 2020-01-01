Ankr Staked ETH (ANKRETH) токеномикасы
Ankr Staked ETH (ANKRETH) туралы ақпарат
ETH Liquid Staking with Ankr
Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.
ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token.
Benefits
- Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!
- Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.
- Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.
- Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.
- Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.
Ankr Staked ETH (ANKRETH) токеномикасы мен бағасын талдау
Ankr Staked ETH (ANKRETH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Ankr Staked ETH (ANKRETH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ankr Staked ETH (ANKRETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ANKRETH токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ANKRETH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ANKRETH токеномикасын түсінген болсаңыз, ANKRETH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.