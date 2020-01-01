ANGLE (ANGLE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ANGLE (ANGLE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
ANGLE (ANGLE) туралы ақпарат

ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin.

The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol.

Ресми веб-сайт:
https://www.angle.money

ANGLE (ANGLE) токеномикасы мен бағасын талдау

ANGLE (ANGLE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.98M
$ 2.98M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 201.48M
$ 201.48M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 14.77M
$ 14.77M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.33
$ 2.33
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01116791
$ 0.01116791
Қазіргі баға:
$ 0.01476819
$ 0.01476819

ANGLE (ANGLE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ANGLE (ANGLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ANGLE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ANGLE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ANGLE токеномикасын түсінген болсаңыз, ANGLE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

ANGLE бағасының болжамы

ANGLE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ANGLE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

