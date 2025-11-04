БиржаDEX+
Anduril PreStocks ағымдағы бағасы: 71.91 USD. Нақты уақыттағы ANDURIL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ANDURIL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Anduril PreStocks Логотип

Anduril PreStocks Баға (ANDURIL)

Листингтен жойылды

1 ANDURIL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Anduril PreStocks (ANDURIL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:55:36 (UTC+8)

Anduril PreStocks (ANDURIL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Anduril PreStocks (ANDURIL) нақты уақыттағы баға $71.91. Соңғы 24 сағат ішінде ANDURIL мен $ 70.39 аралығында сауда жасалып, ал $ 79.75 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ANDURIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 83.74, ал ең төменгісі — $ 50.57.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ANDURIL соңғы бір сағатта +1.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.56%, ал соңғы 7 күнде +13.48% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Нарықтық ақпарат

Anduril PreStocks нарықтық капитализациясы $ 823.31K, тәуліктік сауда көлемі --. ANDURIL айналымдағы мөлшері 11.45K, жалпы мөлшері 11449.887425796. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 823.31K.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Баға тарихы USD

Бүгін, Anduril PreStocks - USD баға өзгерісі $ -5.88219812436361 болды.
Соңғы 30 күнде Anduril PreStocks - USD баға өзгерісі $ +2.1732208740 болды.
Соңғы 60 күнде Anduril PreStocks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Anduril PreStocks - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -5.88219812436361-7.56%
30 күн$ +2.1732208740+3.02%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Anduril PreStocks (ANDURIL) деген не

Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Anduril PreStocks (ANDURIL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Anduril PreStocks Баға болжамы (USD)

Anduril PreStocks (ANDURIL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Anduril PreStocks (ANDURIL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Anduril PreStocks.

Қазір Anduril PreStocks баға болжамын тексеріңіз!

ANDURIL - жергілікті валюталарға

Anduril PreStocks (ANDURIL) токеномикасы

Anduril PreStocks (ANDURIL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ANDURIL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Anduril PreStocks (ANDURIL) туралы басқа сұрақтар

Anduril PreStocks (ANDURIL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ANDURIL бағасы — 71.91 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ANDURIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ANDURIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 71.91. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Anduril PreStocks үшін нарықтық капитализация қандай?
ANDURIL үшін нарықтық капитализация: $ 823.31K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ANDURIL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ANDURIL айналымдағы ұсынысы: 11.45K USD.
ANDURIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ANDURIL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 83.74 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ANDURIL бағасы қандай болды?
ANDURIL 50.57 USD ATL бағасына жетті.
ANDURIL үшін сауда көлемі қандай?
ANDURIL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ANDURIL өседі ме?
ANDURIL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ANDURIL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:55:36 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

