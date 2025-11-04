БиржаDEX+
America Party Coin ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы APC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. APC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

APC туралы толығырақ

APC Баға туралы ақпарат

APC деген не

APC Ресми веб-сайт

APC Токеномикасы

APC Баға болжамы

America Party Coin Логотип

America Party Coin Баға (APC)

Листингтен жойылды

1 APC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00014909
$0.00014909
-9.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
America Party Coin (APC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:52:47 (UTC+8)

America Party Coin (APC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01016686
$ 0.01016686

$ 0
$ 0

-1.32%

-9.30%

-15.37%

-15.37%

America Party Coin (APC) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде APC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. APC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01016686, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, APC соңғы бір сағатта -1.32% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.30%, ал соңғы 7 күнде -15.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

America Party Coin (APC) Нарықтық ақпарат

$ 33.04K
$ 33.04K

--
--

$ 33.04K
$ 33.04K

220.95M
220.95M

220,949,406.95
220,949,406.95

America Party Coin нарықтық капитализациясы $ 33.04K, тәуліктік сауда көлемі --. APC айналымдағы мөлшері 220.95M, жалпы мөлшері 220949406.95. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 33.04K.

America Party Coin (APC) Баға тарихы USD

Бүгін, America Party Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде America Party Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде America Party Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде America Party Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.30%
30 күн$ 0-30.63%
60 күн$ 0-44.46%
90 күн$ 0--

America Party Coin (APC) деген не

America Party Coin is about Elon Musk's new political movement called 'America'. America Party Coin's mission is to spread the word about Elon Musk's new political party through a crypto community/fan token on the Solana blockchain and create a safe and transparent trading environment for all memecoin degens in the cryptoverse. We are simply a meme-coin with a strong message. Our goal is to unite supporters in a decentralized, community-driven effort to promote the values and vision of the America Party.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

America Party Coin (APC) Ресурс

Ресми веб-сайт

America Party Coin Баға болжамы (USD)

America Party Coin (APC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін America Party Coin (APC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: America Party Coin.

Қазір America Party Coin баға болжамын тексеріңіз!

APC - жергілікті валюталарға

America Party Coin (APC) токеномикасы

America Party Coin (APC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. APC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: America Party Coin (APC) туралы басқа сұрақтар

America Party Coin (APC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі APC бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
APC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
APC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
America Party Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
APC үшін нарықтық капитализация: $ 33.04K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
APC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
APC айналымдағы ұсынысы: 220.95M USD.
APC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
APC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01016686 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) APC бағасы қандай болды?
APC 0 USD ATL бағасына жетті.
APC үшін сауда көлемі қандай?
APC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл APC өседі ме?
APC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін APC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:52:47 (UTC+8)

America Party Coin (APC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

