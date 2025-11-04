БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
AltSeason Coin ағымдағы бағасы: 0.00002737 USD. Нақты уақыттағы ALTSEASON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ALTSEASON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!AltSeason Coin ағымдағы бағасы: 0.00002737 USD. Нақты уақыттағы ALTSEASON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ALTSEASON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ALTSEASON туралы толығырақ

ALTSEASON Баға туралы ақпарат

ALTSEASON деген не

ALTSEASON Ресми веб-сайт

ALTSEASON Токеномикасы

ALTSEASON Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

AltSeason Coin Логотип

AltSeason Coin Баға (ALTSEASON)

Листингтен жойылды

1 ALTSEASON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-0.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
AltSeason Coin (ALTSEASON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:52:19 (UTC+8)

AltSeason Coin (ALTSEASON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00002664
$ 0.00002664$ 0.00002664
24 сағаттық төмен
$ 0.00002869
$ 0.00002869$ 0.00002869
24 сағаттық жоғары

$ 0.00002664
$ 0.00002664$ 0.00002664

$ 0.00002869
$ 0.00002869$ 0.00002869

$ 0.00108448
$ 0.00108448$ 0.00108448

$ 0.00000956
$ 0.00000956$ 0.00000956

-1.04%

-0.29%

-10.42%

-10.42%

AltSeason Coin (ALTSEASON) нақты уақыттағы баға $0.00002737. Соңғы 24 сағат ішінде ALTSEASON мен $ 0.00002664 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002869 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ALTSEASON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00108448, ал ең төменгісі — $ 0.00000956.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ALTSEASON соңғы бір сағатта -1.04% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.29%, ал соңғы 7 күнде -10.42% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AltSeason Coin (ALTSEASON) Нарықтық ақпарат

$ 27.33K
$ 27.33K$ 27.33K

--
----

$ 27.33K
$ 27.33K$ 27.33K

998.56M
998.56M 998.56M

998,564,188.642129
998,564,188.642129 998,564,188.642129

AltSeason Coin нарықтық капитализациясы $ 27.33K, тәуліктік сауда көлемі --. ALTSEASON айналымдағы мөлшері 998.56M, жалпы мөлшері 998564188.642129. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 27.33K.

AltSeason Coin (ALTSEASON) Баға тарихы USD

Бүгін, AltSeason Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде AltSeason Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000069369 болды.
Соңғы 60 күнде AltSeason Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000032388 болды.
Соңғы 90 күнде AltSeason Coin - USD баға өзгерісі $ +0.000016186225288592857 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.29%
30 күн$ -0.0000069369-25.34%
60 күн$ -0.0000032388-11.83%
90 күн$ +0.000016186225288592857+144.73%

AltSeason Coin (ALTSEASON) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AltSeason Coin (ALTSEASON) Ресурс

Ресми веб-сайт

AltSeason Coin Баға болжамы (USD)

AltSeason Coin (ALTSEASON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AltSeason Coin (ALTSEASON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AltSeason Coin.

Қазір AltSeason Coin баға болжамын тексеріңіз!

ALTSEASON - жергілікті валюталарға

AltSeason Coin (ALTSEASON) токеномикасы

AltSeason Coin (ALTSEASON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ALTSEASON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AltSeason Coin (ALTSEASON) туралы басқа сұрақтар

AltSeason Coin (ALTSEASON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ALTSEASON бағасы — 0.00002737 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ALTSEASON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ALTSEASON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002737. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AltSeason Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
ALTSEASON үшін нарықтық капитализация: $ 27.33K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ALTSEASON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ALTSEASON айналымдағы ұсынысы: 998.56M USD.
ALTSEASON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ALTSEASON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00108448 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ALTSEASON бағасы қандай болды?
ALTSEASON 0.00000956 USD ATL бағасына жетті.
ALTSEASON үшін сауда көлемі қандай?
ALTSEASON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ALTSEASON өседі ме?
ALTSEASON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ALTSEASON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:52:19 (UTC+8)

AltSeason Coin (ALTSEASON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,173.51
$107,173.51$107,173.51

+1.34%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,646.55
$3,646.55$3,646.55

+1.60%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.30
$168.30$168.30

+0.93%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9619
$0.9619$0.9619

+2.14%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,173.51
$107,173.51$107,173.51

+1.34%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,646.55
$3,646.55$3,646.55

+1.60%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.30
$168.30$168.30

+0.93%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3524
$2.3524$2.3524

+1.09%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.72
$999.72$999.72

+1.99%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1697
$0.1697$0.1697

-43.43%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04004
$0.04004$0.04004

+300.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007494
$0.0000007494$0.0000007494

+88.19%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000053
$0.000053$0.000053

+140.90%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001649
$0.0000000000001649$0.0000000000001649

+64.90%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%