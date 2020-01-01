AlphaScan AI (ASCN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, AlphaScan AI (ASCN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
AlphaScan AI (ASCN) туралы ақпарат

What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics

What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool

History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M

What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features.

What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.

Ресми веб-сайт:
https://alphascan.xyz
Whitepaper:
https://alphascan.gitbook.io/docs/alphascan/introduction-and-problem/problem-and-why-alphascan

AlphaScan AI (ASCN) токеномикасы мен бағасын талдау

AlphaScan AI (ASCN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 171.85K
$ 171.85K
Жалпы қамтуы:
$ 50.00M
$ 50.00M
Айналымдағы қамту:
$ 49.03M
$ 49.03M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 175.26K
$ 175.26K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.206604
$ 0.206604
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00350516
$ 0.00350516

AlphaScan AI (ASCN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

AlphaScan AI (ASCN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ASCN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ASCN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ASCN токеномикасын түсінген болсаңыз, ASCN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.