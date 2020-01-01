Alpha Quark (AQT) токеномикасы

Alpha Quark (AQT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Alpha Quark (AQT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Alpha Quark (AQT) туралы ақпарат

Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property.

Ресми веб-сайт:
https://alphaquark.io/

Alpha Quark (AQT) токеномикасы мен бағасын талдау

Alpha Quark (AQT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 27.89M
$ 27.89M$ 27.89M
Жалпы қамтуы:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
Айналымдағы қамту:
$ 26.81M
$ 26.81M$ 26.81M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 31.22M
$ 31.22M$ 31.22M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 15.37
$ 15.37$ 15.37
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.617773
$ 0.617773$ 0.617773
Қазіргі баға:
$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

Alpha Quark (AQT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Alpha Quark (AQT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AQT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AQT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AQT токеномикасын түсінген болсаңыз, AQT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

AQT бағасының болжамы

AQT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AQT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.