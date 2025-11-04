БиржаDEX+
Alpaca Finance ағымдағы бағасы: 0.00638658 USD. Нақты уақыттағы ALPACA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ALPACA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ALPACA туралы толығырақ

ALPACA Баға туралы ақпарат

ALPACA деген не

ALPACA Ресми веб-сайт

ALPACA Токеномикасы

ALPACA Баға болжамы

Alpaca Finance Логотип

Alpaca Finance Баға (ALPACA)

Листингтен жойылды

1 ALPACA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-17.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Alpaca Finance (ALPACA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:49 (UTC+8)

Alpaca Finance (ALPACA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-2.21%

-18.27%

-31.65%

-31.65%

Alpaca Finance (ALPACA) нақты уақыттағы баға $0.00638658. Соңғы 24 сағат ішінде ALPACA мен $ 0.00601404 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00806015 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ALPACA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 8.78, ал ең төменгісі — $ 0.00601404.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ALPACA соңғы бір сағатта -2.21% өзгерді, 24 сағат ішінде -18.27%, ал соңғы 7 күнде -31.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Alpaca Finance (ALPACA) Нарықтық ақпарат

--
----

Alpaca Finance нарықтық капитализациясы $ 959.64K, тәуліктік сауда көлемі --. ALPACA айналымдағы мөлшері 151.67M, жалпы мөлшері 151668641.6027096. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 959.64K.

Alpaca Finance (ALPACA) Баға тарихы USD

Бүгін, Alpaca Finance - USD баға өзгерісі $ -0.001428153563843621 болды.
Соңғы 30 күнде Alpaca Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0038525159 болды.
Соңғы 60 күнде Alpaca Finance - USD баға өзгерісі $ -0.0042173416 болды.
Соңғы 90 күнде Alpaca Finance - USD баға өзгерісі $ -0.016970881194742798 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001428153563843621-18.27%
30 күн$ -0.0038525159-60.32%
60 күн$ -0.0042173416-66.03%
90 күн$ -0.016970881194742798-72.65%

Alpaca Finance (ALPACA) деген не

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Alpaca Finance (ALPACA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Alpaca Finance Баға болжамы (USD)

Alpaca Finance (ALPACA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Alpaca Finance (ALPACA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Alpaca Finance.

Қазір Alpaca Finance баға болжамын тексеріңіз!

ALPACA - жергілікті валюталарға

Alpaca Finance (ALPACA) токеномикасы

Alpaca Finance (ALPACA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ALPACA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Alpaca Finance (ALPACA) туралы басқа сұрақтар

Alpaca Finance (ALPACA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ALPACA бағасы — 0.00638658 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ALPACA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ALPACA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00638658. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Alpaca Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
ALPACA үшін нарықтық капитализация: $ 959.64K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ALPACA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ALPACA айналымдағы ұсынысы: 151.67M USD.
ALPACA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ALPACA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 8.78 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ALPACA бағасы қандай болды?
ALPACA 0.00601404 USD ATL бағасына жетті.
ALPACA үшін сауда көлемі қандай?
ALPACA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ALPACA өседі ме?
ALPACA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ALPACA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:49 (UTC+8)

Alpaca Finance (ALPACA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

