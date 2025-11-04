БиржаDEX+
ALLINDOGE ағымдағы бағасы: 0.00413634 USD. Нақты уақыттағы ALLINDOGE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ALLINDOGE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ALLINDOGE туралы толығырақ

ALLINDOGE Баға туралы ақпарат

ALLINDOGE деген не

ALLINDOGE Ресми веб-сайт

ALLINDOGE Токеномикасы

ALLINDOGE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ALLINDOGE Логотип

ALLINDOGE Баға (ALLINDOGE)

Листингтен жойылды

1 ALLINDOGE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00413634
$0.00413634
-11.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ALLINDOGE (ALLINDOGE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:36 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0040961
$ 0.0040961
24 сағаттық төмен
$ 0.00482647
$ 0.00482647
24 сағаттық жоғары

$ 0.0040961
$ 0.0040961

$ 0.00482647
$ 0.00482647

$ 0.01291751
$ 0.01291751

$ 0.0040961
$ 0.0040961

-0.23%

-11.57%

-24.07%

-24.07%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) нақты уақыттағы баға $0.00413634. Соңғы 24 сағат ішінде ALLINDOGE мен $ 0.0040961 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00482647 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ALLINDOGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01291751, ал ең төменгісі — $ 0.0040961.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ALLINDOGE соңғы бір сағатта -0.23% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.57%, ал соңғы 7 күнде -24.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Нарықтық ақпарат

$ 4.13M
$ 4.13M

--
--

$ 4.13M
$ 4.13M

994.33M
994.33M

994,333,350.352716
994,333,350.352716

ALLINDOGE нарықтық капитализациясы $ 4.13M, тәуліктік сауда көлемі --. ALLINDOGE айналымдағы мөлшері 994.33M, жалпы мөлшері 994333350.352716. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.13M.

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Баға тарихы USD

Бүгін, ALLINDOGE - USD баға өзгерісі $ -0.000541310163643052 болды.
Соңғы 30 күнде ALLINDOGE - USD баға өзгерісі $ -0.0008100451 болды.
Соңғы 60 күнде ALLINDOGE - USD баға өзгерісі $ -0.0019021236 болды.
Соңғы 90 күнде ALLINDOGE - USD баға өзгерісі $ -0.005376929845747978 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000541310163643052-11.57%
30 күн$ -0.0008100451-19.58%
60 күн$ -0.0019021236-45.98%
90 күн$ -0.005376929845747978-56.52%

ALLINDOGE (ALLINDOGE) деген не

ALLINDOGE is building AgentOS, a next-generation AI operating system that breaks down the wall between Web2 and Web3 and builds a unified intelligent interaction layer. Users don't need to pay attention to complicated technical details, the system realizes seamless connection and collaboration between on-chain protocols and off-chain services with the help of advanced cross-chain technology and intelligent routing. You only need to express your real intention, and AI can intelligently analyze the demand, plan the optimal execution path, automatically complete cross-chain, cross-protocol and cross-platform operations, and continuously optimize the strategy according to the market dynamics.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Ресурс

Ресми веб-сайт

ALLINDOGE Баға болжамы (USD)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ALLINDOGE (ALLINDOGE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ALLINDOGE.

Қазір ALLINDOGE баға болжамын тексеріңіз!

ALLINDOGE - жергілікті валюталарға

ALLINDOGE (ALLINDOGE) токеномикасы

ALLINDOGE (ALLINDOGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ALLINDOGE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ALLINDOGE (ALLINDOGE) туралы басқа сұрақтар

ALLINDOGE (ALLINDOGE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ALLINDOGE бағасы — 0.00413634 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ALLINDOGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ALLINDOGE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00413634. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ALLINDOGE үшін нарықтық капитализация қандай?
ALLINDOGE үшін нарықтық капитализация: $ 4.13M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ALLINDOGE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ALLINDOGE айналымдағы ұсынысы: 994.33M USD.
ALLINDOGE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ALLINDOGE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01291751 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ALLINDOGE бағасы қандай болды?
ALLINDOGE 0.0040961 USD ATL бағасына жетті.
ALLINDOGE үшін сауда көлемі қандай?
ALLINDOGE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ALLINDOGE өседі ме?
ALLINDOGE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ALLINDOGE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:37:36 (UTC+8)

ALLINDOGE (ALLINDOGE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,556.46

$3,613.06

$168.25

$0.9606

$1.0000

$106,556.46

$3,613.06

$168.25

$2.3666

$996.32

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0800

$0.4001

$0.05830

$0.0000013400

$0.0000000000002372

$0.0000230

$0.0800

