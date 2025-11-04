БиржаDEX+
Alliewai by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы AWAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AWAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AWAI туралы толығырақ

AWAI Баға туралы ақпарат

AWAI деген не

AWAI Ресми веб-сайт

AWAI Токеномикасы

AWAI Баға болжамы

Alliewai by Virtuals Логотип

Alliewai by Virtuals Баға (AWAI)

Листингтен жойылды

1 AWAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00023036
$0.00023036$0.00023036
-13.50%1D
mexc
USD
Alliewai by Virtuals (AWAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:51:37 (UTC+8)

Alliewai by Virtuals (AWAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199519
$ 0.00199519$ 0.00199519

$ 0
$ 0$ 0

-3.55%

-13.53%

-12.95%

-12.95%

Alliewai by Virtuals (AWAI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде AWAI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AWAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00199519, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AWAI соңғы бір сағатта -3.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.53%, ал соңғы 7 күнде -12.95% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Нарықтық ақпарат

$ 230.36K
$ 230.36K$ 230.36K

--
----

$ 230.36K
$ 230.36K$ 230.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Alliewai by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 230.36K, тәуліктік сауда көлемі --. AWAI айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 230.36K.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Alliewai by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Alliewai by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Alliewai by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Alliewai by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-13.53%
30 күн$ 0-31.40%
60 күн$ 0-57.32%
90 күн$ 0--

Alliewai by Virtuals (AWAI) деген не

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Alliewai by Virtuals (AWAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Alliewai by Virtuals Баға болжамы (USD)

Alliewai by Virtuals (AWAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Alliewai by Virtuals (AWAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Alliewai by Virtuals.

Қазір Alliewai by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

AWAI - жергілікті валюталарға

Alliewai by Virtuals (AWAI) токеномикасы

Alliewai by Virtuals (AWAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AWAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Alliewai by Virtuals (AWAI) туралы басқа сұрақтар

Alliewai by Virtuals (AWAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AWAI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AWAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AWAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Alliewai by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
AWAI үшін нарықтық капитализация: $ 230.36K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AWAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AWAI айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
AWAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AWAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00199519 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AWAI бағасы қандай болды?
AWAI 0 USD ATL бағасына жетті.
AWAI үшін сауда көлемі қандай?
AWAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AWAI өседі ме?
AWAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AWAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:51:37 (UTC+8)

