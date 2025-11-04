БиржаDEX+
all you had to do was ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы NOTHING-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NOTHING баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NOTHING туралы толығырақ

NOTHING Баға туралы ақпарат

NOTHING деген не

NOTHING Ресми веб-сайт

NOTHING Токеномикасы

NOTHING Баға болжамы

all you had to do was Логотип

all you had to do was Баға (NOTHING)

Листингтен жойылды

1 NOTHING-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-9.00%1D
mexc
USD
all you had to do was (NOTHING) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:51:30 (UTC+8)

all you had to do was (NOTHING) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0011783
$ 0.0011783

$ 0
$ 0

-1.28%

-9.05%

-18.92%

-18.92%

all you had to do was (NOTHING) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде NOTHING мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NOTHING үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0011783, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NOTHING соңғы бір сағатта -1.28% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.05%, ал соңғы 7 күнде -18.92% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

all you had to do was (NOTHING) Нарықтық ақпарат

$ 9.37K
$ 9.37K

--
--

$ 9.37K
$ 9.37K

998.98M
998.98M

998,980,533.650402
998,980,533.650402

all you had to do was нарықтық капитализациясы $ 9.37K, тәуліктік сауда көлемі --. NOTHING айналымдағы мөлшері 998.98M, жалпы мөлшері 998980533.650402. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.37K.

all you had to do was (NOTHING) Баға тарихы USD

Бүгін, all you had to do was - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде all you had to do was - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде all you had to do was - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде all you had to do was - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.05%
30 күн$ 0-50.77%
60 күн$ 0-64.44%
90 күн$ 0--

all you had to do was (NOTHING) деген не

all you had to do was (symbol: nothing) is a community-driven meme asset issued as an SPL token on Solana. The project embraces a minimalist do-nothing narrative and positions the token as a social and cultural asset rather than a financial product. It aims to provide a simple way for users to participate in community activities such as social tipping, meme contests, and community events without complex mechanics or financial promises. The focus is on open participation, accessibility on Solana, and transparent on-chain availability via public DEX analytics and explorers.

all you had to do was (NOTHING) Ресурс

Ресми веб-сайт

all you had to do was Баға болжамы (USD)

all you had to do was (NOTHING) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін all you had to do was (NOTHING) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: all you had to do was.

Қазір all you had to do was баға болжамын тексеріңіз!

NOTHING - жергілікті валюталарға

all you had to do was (NOTHING) токеномикасы

all you had to do was (NOTHING) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NOTHING токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: all you had to do was (NOTHING) туралы басқа сұрақтар

all you had to do was (NOTHING) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NOTHING бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NOTHING-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NOTHING-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
all you had to do was үшін нарықтық капитализация қандай?
NOTHING үшін нарықтық капитализация: $ 9.37K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NOTHING үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NOTHING айналымдағы ұсынысы: 998.98M USD.
NOTHING үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NOTHING барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0011783 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NOTHING бағасы қандай болды?
NOTHING 0 USD ATL бағасына жетті.
NOTHING үшін сауда көлемі қандай?
NOTHING үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NOTHING өседі ме?
NOTHING биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NOTHING баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:51:30 (UTC+8)

Дисклеймер

$107,091.13

$3,643.07

$168.21

$0.9999

$0.9599

$107,091.13

$3,643.07

$168.21

$2.3518

$999.07

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0728

$0.1654

$0.04004

$0.0000007494

$0.000051

$0.0000000000001643

$0.0728

