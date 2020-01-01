ALEXIS (ALEXIS) токеномикасы
ALEXIS (ALEXIS) туралы ақпарат
Alexis Texas Token
Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens.
Token Management:
Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations.
Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. This rigorous auditing process provides assurance to the token holders about the accurate and fair distribution of the tokens.
Purpose and Benefits: Demonstration of Integrity. The main goal of the Alexis Texas Token is to set a standard in the cryptocurrency world for how celebrity tokens can be managed effectively and ethically.
Special Perks: Holders of the Alexis Texas Token will have access to exclusive perks. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token.
ALEXIS (ALEXIS) токеномикасы мен бағасын талдау
ALEXIS (ALEXIS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ALEXIS (ALEXIS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ALEXIS (ALEXIS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ALEXIS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ALEXIS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ALEXIS токеномикасын түсінген болсаңыз, ALEXIS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
ALEXIS бағасының болжамы
ALEXIS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ALEXIS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.