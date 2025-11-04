БиржаDEX+
AKIRA LABS ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы AKIRA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AKIRA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!AKIRA LABS ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы AKIRA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AKIRA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AKIRA туралы толығырақ

AKIRA Баға туралы ақпарат

AKIRA деген не

AKIRA Whitepaper

AKIRA Ресми веб-сайт

AKIRA Токеномикасы

AKIRA Баға болжамы

AKIRA LABS Баға (AKIRA)

1 AKIRA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-35.20%1D
AKIRA LABS (AKIRA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:50:57 (UTC+8)

AKIRA LABS (AKIRA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-35.24%

-50.62%

-50.62%

AKIRA LABS (AKIRA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде AKIRA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AKIRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AKIRA соңғы бір сағатта +0.19% өзгерді, 24 сағат ішінде -35.24%, ал соңғы 7 күнде -50.62% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AKIRA LABS (AKIRA) Нарықтық ақпарат

$ 9.57K
$ 9.57K$ 9.57K

--
----

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

979.79M
979.79M 979.79M

980,977,115.849795
980,977,115.849795 980,977,115.849795

AKIRA LABS нарықтық капитализациясы $ 9.57K, тәуліктік сауда көлемі --. AKIRA айналымдағы мөлшері 979.79M, жалпы мөлшері 980977115.849795. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.59K.

AKIRA LABS (AKIRA) Баға тарихы USD

Бүгін, AKIRA LABS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде AKIRA LABS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде AKIRA LABS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде AKIRA LABS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-35.24%
30 күн$ 0-64.21%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

AKIRA LABS (AKIRA) деген не

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AKIRA LABS (AKIRA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

AKIRA LABS Баға болжамы (USD)

AKIRA LABS (AKIRA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AKIRA LABS (AKIRA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AKIRA LABS.

Қазір AKIRA LABS баға болжамын тексеріңіз!

AKIRA - жергілікті валюталарға

AKIRA LABS (AKIRA) токеномикасы

AKIRA LABS (AKIRA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AKIRA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AKIRA LABS (AKIRA) туралы басқа сұрақтар

AKIRA LABS (AKIRA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AKIRA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AKIRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AKIRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AKIRA LABS үшін нарықтық капитализация қандай?
AKIRA үшін нарықтық капитализация: $ 9.57K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AKIRA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AKIRA айналымдағы ұсынысы: 979.79M USD.
AKIRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AKIRA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AKIRA бағасы қандай болды?
AKIRA 0 USD ATL бағасына жетті.
AKIRA үшін сауда көлемі қандай?
AKIRA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AKIRA өседі ме?
AKIRA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AKIRA баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

