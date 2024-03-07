Aittcoin (AITT) токеномикасы
Aittcoin (AITT) туралы ақпарат
The Artificial Intelligence Transaction Token (AITT) is a pioneering digital asset designed to bridge the gap between blockchain technology and artificial intelligence (AI) with the aim of making AI technologies accessible to everyone, irrespective of their location or economic standing. This initiative underscores the project's vision of leveraging blockchain to democratize access to AI, thereby promoting a culture where AI technology serves the greater good and contributes to solving some of the most pressing challenges of our time. By creating an ecosystem that connects AI resources and services through AITT tokens, the project facilitates an innovative platform for the purchase, sale, and exchange of AI capabilities, ensuring that the transformative power of AI is leveraged for the benefit of humanity at large. Furthermore, AITT stands out by embodying the EUC philosophy—Empower Blockchain, Unleash AI Potential, Create Brighter Life. This philosophy is a testament to the project's commitment to leveraging technology for a brighter, more equitable future. The AITT token system is designed to expedite transactions, enhance accessibility to AI services, and promote a sustainable and equitable development of the AI and blockchain sectors. Through initiatives like the community public welfare compute power initiative and the integration of GenAI APIs, AITT not only aims to make advanced AI resources widely available but also to inspire a culture of innovation, collaboration, and social responsibility within the tech community.
Aittcoin (AITT) токеномикасы мен бағасын талдау
Aittcoin (AITT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Aittcoin (AITT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Aittcoin (AITT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AITT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AITT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AITT токеномикасын түсінген болсаңыз, AITT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
AITT бағасының болжамы
AITT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AITT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.