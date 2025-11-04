БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
air coin ағымдағы бағасы: 0.00006569 USD. Нақты уақыттағы 空气币 /-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 空气币 / баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!air coin ағымдағы бағасы: 0.00006569 USD. Нақты уақыттағы 空气币 /-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 空气币 / баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

空气币 / туралы толығырақ

空气币 / Баға туралы ақпарат

空气币 / деген не

空气币 / Ресми веб-сайт

空气币 / Токеномикасы

空气币 / Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

air coin Логотип

air coin Баға (空气币 /)

Листингтен жойылды

1 空气币 /-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-16.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
air coin (空气币 /) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:50:34 (UTC+8)

air coin (空气币 /) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00006378
$ 0.00006378$ 0.00006378
24 сағаттық төмен
$ 0.0000796
$ 0.0000796$ 0.0000796
24 сағаттық жоғары

$ 0.00006378
$ 0.00006378$ 0.00006378

$ 0.0000796
$ 0.0000796$ 0.0000796

$ 0.00703963
$ 0.00703963$ 0.00703963

$ 0.00002584
$ 0.00002584$ 0.00002584

-0.46%

-16.57%

-22.68%

-22.68%

air coin (空气币 /) нақты уақыттағы баға $0.00006569. Соңғы 24 сағат ішінде 空气币 / мен $ 0.00006378 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000796 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 空气币 / үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00703963, ал ең төменгісі — $ 0.00002584.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 空气币 / соңғы бір сағатта -0.46% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.57%, ал соңғы 7 күнде -22.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

air coin (空气币 /) Нарықтық ақпарат

$ 65.72K
$ 65.72K$ 65.72K

--
----

$ 65.72K
$ 65.72K$ 65.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

air coin нарықтық капитализациясы $ 65.72K, тәуліктік сауда көлемі --. 空气币 / айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 65.72K.

air coin (空气币 /) Баға тарихы USD

Бүгін, air coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде air coin - USD баға өзгерісі $ +0.0000222109 болды.
Соңғы 60 күнде air coin - USD баға өзгерісі $ +0.0000246811 болды.
Соңғы 90 күнде air coin - USD баға өзгерісі $ -0.00004954142031012597 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-16.57%
30 күн$ +0.0000222109+33.81%
60 күн$ +0.0000246811+37.57%
90 күн$ -0.00004954142031012597-42.99%

air coin (空气币 /) деген не

In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,

The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,

One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.

Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:

“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

air coin (空气币 /) Ресурс

Ресми веб-сайт

air coin Баға болжамы (USD)

air coin (空气币 /) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін air coin (空气币 /) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: air coin.

Қазір air coin баға болжамын тексеріңіз!

空气币 / - жергілікті валюталарға

air coin (空气币 /) токеномикасы

air coin (空气币 /) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 空气币 / токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: air coin (空气币 /) туралы басқа сұрақтар

air coin (空气币 /) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 空气币 / бағасы — 0.00006569 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
空气币 /-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
空气币 /-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00006569. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
air coin үшін нарықтық капитализация қандай?
空气币 / үшін нарықтық капитализация: $ 65.72K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
空气币 / үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
空气币 / айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
空气币 / үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
空气币 / барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00703963 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 空气币 / бағасы қандай болды?
空气币 / 0.00002584 USD ATL бағасына жетті.
空气币 / үшін сауда көлемі қандай?
空气币 / үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл 空气币 / өседі ме?
空气币 / биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 空气币 / баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:50:34 (UTC+8)

air coin (空气币 /) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,062.01
$107,062.01$107,062.01

+1.24%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.13
$3,644.13$3,644.13

+1.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.20
$168.20$168.20

+0.87%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9620
$0.9620$0.9620

+2.15%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,062.01
$107,062.01$107,062.01

+1.24%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.13
$3,644.13$3,644.13

+1.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.20
$168.20$168.20

+0.87%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3518
$2.3518$2.3518

+1.06%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.22
$999.22$999.22

+1.94%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0728
$0.0728$0.0728

+45.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1800
$0.1800$0.1800

-40.00%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04004
$0.04004$0.04004

+300.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007494
$0.0000007494$0.0000007494

+88.19%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000051
$0.000051$0.000051

+131.81%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001643
$0.0000000000001643$0.0000000000001643

+64.30%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0728
$0.0728$0.0728

+45.60%