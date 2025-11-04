air coin Баға (空气币 /)
-0.46%
-16.57%
-22.68%
-22.68%
air coin (空气币 /) нақты уақыттағы баға $0.00006569. Соңғы 24 сағат ішінде 空气币 / мен $ 0.00006378 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000796 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 空气币 / үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00703963, ал ең төменгісі — $ 0.00002584.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 空气币 / соңғы бір сағатта -0.46% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.57%, ал соңғы 7 күнде -22.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
air coin нарықтық капитализациясы $ 65.72K, тәуліктік сауда көлемі --. 空气币 / айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 65.72K.
Бүгін, air coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде air coin - USD баға өзгерісі $ +0.0000222109 болды.
Соңғы 60 күнде air coin - USD баға өзгерісі $ +0.0000246811 болды.
Соңғы 90 күнде air coin - USD баға өзгерісі $ -0.00004954142031012597 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-16.57%
|30 күн
|$ +0.0000222109
|+33.81%
|60 күн
|$ +0.0000246811
|+37.57%
|90 күн
|$ -0.00004954142031012597
|-42.99%
In December of 2024, prior to “Useless” coins inception, Binance themselves released an article,
The article went into detail about the different terms the chinese (the biggest demographic on BNB chain) use for crypto and shitcoins,
One of these that stood out ofcourse was, Air coin, or “空气币”.
Below is a brief snippet from said article, highlighting the narrative of BSC’s very own “Useless” Coin:
“Chinese traders also use “air coins” (“空气币”) to describe cryptocurrencies that have no substantial backing or use case. These coins, much like “air” itself, are seen as insubstantial and prone to vanishing.”
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
