APIS туралы толығырақ

APIS Баға туралы ақпарат

APIS деген не

APIS Ресми веб-сайт

APIS Токеномикасы

APIS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

aiAPIS Логотип

aiAPIS Баға (APIS)

Листингтен жойылды

1 APIS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00010312
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
aiAPIS (APIS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:49:55 (UTC+8)

aiAPIS (APIS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.01165608
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

aiAPIS (APIS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде APIS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. APIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01165608, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, APIS соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

aiAPIS (APIS) Нарықтық ақпарат

$ 9.43K
--
$ 10.17K
91.43M
98,623,382.30848566
aiAPIS нарықтық капитализациясы $ 9.43K, тәуліктік сауда көлемі --. APIS айналымдағы мөлшері 91.43M, жалпы мөлшері 98623382.30848566. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.17K.

aiAPIS (APIS) Баға тарихы USD

Бүгін, aiAPIS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде aiAPIS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде aiAPIS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде aiAPIS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-13.98%
60 күн$ 0-22.22%
90 күн$ 0--

aiAPIS (APIS) деген не

aiAPIS is an innovative protocol that leverages cutting-edge technologies in machine learning, artificial intelligence, and advanced financial analysis to create a powerful, autonomous trading bot capable of operating 24/7 with minimal human intervention. The AI-driven protocol, built using a combination of Rust, Python, TypeScript, and Deno, integrates seamlessly with the ByBIT exchange to execute trades on futures contracts with precision and efficiency. In addition, it provides users with comprehensive, real-time trading reports and actionable insights directly via a Telegram bot, ensuring transparency and keeping holders constantly informed about trading performance. The ultimate goal of aiAPIS is to democratize algorithmic trading by sharing profits with token holders and building a sustainable, community-driven revenue model.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

aiAPIS (APIS) Ресурс

Ресми веб-сайт

aiAPIS Баға болжамы (USD)

aiAPIS (APIS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін aiAPIS (APIS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: aiAPIS.

Қазір aiAPIS баға болжамын тексеріңіз!

APIS - жергілікті валюталарға

aiAPIS (APIS) токеномикасы

aiAPIS (APIS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. APIS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: aiAPIS (APIS) туралы басқа сұрақтар

aiAPIS (APIS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі APIS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
APIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
APIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
aiAPIS үшін нарықтық капитализация қандай?
APIS үшін нарықтық капитализация: $ 9.43K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
APIS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
APIS айналымдағы ұсынысы: 91.43M USD.
APIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
APIS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01165608 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) APIS бағасы қандай болды?
APIS 0 USD ATL бағасына жетті.
APIS үшін сауда көлемі қандай?
APIS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл APIS өседі ме?
APIS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін APIS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:49:55 (UTC+8)

aiAPIS (APIS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

