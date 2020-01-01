AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) токеномикасы
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) туралы ақпарат
AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI.
Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit:
- Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming?
What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes.
How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction.
The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd.
No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO.
- Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it.
What We Track:
Website Traffic: Is the project gaining attention?
Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city?
Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates.
Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum.
Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves.
- Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront.
Sources:
Google Trends data.
Sector-specific market cap growth.
Keyword spikes across crypto platforms.
Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction.
Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it.
- Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it?
How It Works:
AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages.
Boosts visibility and interaction while making you look like a pro.
The Result:
More engagement.
More followers.
More clout.
Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) токеномикасы мен бағасын талдау
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ROCKET токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ROCKET токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ROCKET токеномикасын түсінген болсаңыз, ROCKET токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
ROCKET бағасының болжамы
ROCKET қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ROCKET бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.