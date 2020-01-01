AI Crystal Node (AICRYNODE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, AI Crystal Node (AICRYNODE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

AI Crystal Node (AICRYNODE) туралы ақпарат

The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable.

Ресми веб-сайт:
https://crynode.com/

AI Crystal Node (AICRYNODE) токеномикасы мен бағасын талдау

AI Crystal Node (AICRYNODE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 24.24K
$ 24.24K
Жалпы қамтуы:
$ 998.74M
$ 998.74M
Айналымдағы қамту:
$ 998.74M
$ 998.74M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 24.24K
$ 24.24K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00482648
$ 0.00482648
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

AI Crystal Node (AICRYNODE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

AI Crystal Node (AICRYNODE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AICRYNODE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AICRYNODE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AICRYNODE токеномикасын түсінген болсаңыз, AICRYNODE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

AICRYNODE бағасының болжамы

AICRYNODE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AICRYNODE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

