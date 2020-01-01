AI Agent Factory (AIAF) токеномикасы
AI Agent Factory (AIAF) туралы ақпарат
AI Innovation Shouldn't Be Centralized The AI revolution is here, but ownership remains centralized. AIAF changes this by enabling true ownership and monetization of AI agents through advanced blockchain technology and hybrid compute infrastructure 100% Decentralized Ownership Enterprise-Grade Performance Hybrid Compute Network Powering the AI Agent Economy True Digital Ownership Mint your AI agents as NFTs on the blockchain. Full control, real ownership, transparent governance.
Build Your AI Agents Create powerful AI agents using our no-code platform. Deploy custom solutions with enterprise-grade capabilities. Enterprise-Grade Infrastructure Deploy on our hybrid compute network combining professional GPU farms with decentralized nodes
Multiple Revenue Streams Generate revenue through agent subscriptions, API access, or direct sales in our marketplace. Built for the Future AIAF combines cutting-edge blockchain technology with advanced AI infrastructure to create a new paradigm in AI ownership and monetization
Hybrid Compute Network
zkSync Era Integration
Dynamic NFT System
Decentralized Governance
AI Agent Factory (AIAF) токеномикасы мен бағасын талдау
AI Agent Factory (AIAF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
AI Agent Factory (AIAF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
AI Agent Factory (AIAF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AIAF токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AIAF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AIAF токеномикасын түсінген болсаңыз, AIAF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
AIAF бағасының болжамы
AIAF қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AIAF бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.