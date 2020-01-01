Agora by Virtuals (AGORA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Agora by Virtuals (AGORA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Agora by Virtuals (AGORA) туралы ақпарат

Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis.

Ресми веб-сайт:
https://www.agoraagent.io/
Whitepaper:
https://www.agoraagent.io/white-paper

Agora by Virtuals (AGORA) токеномикасы мен бағасын талдау

Agora by Virtuals (AGORA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 39.58K
$ 39.58K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 39.58K
$ 39.58K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Agora by Virtuals (AGORA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Agora by Virtuals (AGORA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AGORA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AGORA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AGORA токеномикасын түсінген болсаңыз, AGORA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

AGORA бағасының болжамы

AGORA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AGORA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.