Agentic Studio ағымдағы бағасы: 0.0039533 USD. Нақты уақыттағы AGENTIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AGENTIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AGENTIC туралы толығырақ

AGENTIC Баға туралы ақпарат

AGENTIC деген не

AGENTIC Whitepaper

AGENTIC Ресми веб-сайт

AGENTIC Токеномикасы

AGENTIC Баға болжамы

Agentic Studio Баға (AGENTIC)

Листингтен жойылды

1 AGENTIC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0039533
$0.0039533$0.0039533
0.00%1D
USD
Agentic Studio (AGENTIC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:49:27 (UTC+8)

Agentic Studio (AGENTIC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01998756
$ 0.01998756$ 0.01998756

$ 0.00388743
$ 0.00388743$ 0.00388743

--

--

+0.10%

+0.10%

Agentic Studio (AGENTIC) нақты уақыттағы баға $0.0039533. Соңғы 24 сағат ішінде AGENTIC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AGENTIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01998756, ал ең төменгісі — $ 0.00388743.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AGENTIC соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +0.10% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Agentic Studio (AGENTIC) Нарықтық ақпарат

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

--
----

$ 19.77K
$ 19.77K$ 19.77K

5.00M
5.00M 5.00M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Agentic Studio нарықтық капитализациясы $ 19.77K, тәуліктік сауда көлемі --. AGENTIC айналымдағы мөлшері 5.00M, жалпы мөлшері 5000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 19.77K.

Agentic Studio (AGENTIC) Баға тарихы USD

Бүгін, Agentic Studio - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Agentic Studio - USD баға өзгерісі $ -0.0006431121 болды.
Соңғы 60 күнде Agentic Studio - USD баға өзгерісі $ -0.0005576485 болды.
Соңғы 90 күнде Agentic Studio - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0006431121-16.26%
60 күн$ -0.0005576485-14.10%
90 күн$ 0--

Agentic Studio (AGENTIC) деген не

Agentic Studio is an open-source, prompt-driven AI framework designed to revolutionize game development and gameplay. With Agentic Studio, you can deploy modular AI agents to design levels, generate cinematics, build immersive worlds, and optimize game mechanics all through natural language prompts and advanced automation. Stake $AGENTIC tokens to run specialized agents that help you build, test, and enhance your games in a decentralized ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Agentic Studio (AGENTIC) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Agentic Studio Баға болжамы (USD)

Agentic Studio (AGENTIC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Agentic Studio (AGENTIC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Agentic Studio.

Қазір Agentic Studio баға болжамын тексеріңіз!

AGENTIC - жергілікті валюталарға

Agentic Studio (AGENTIC) токеномикасы

Agentic Studio (AGENTIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AGENTIC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Agentic Studio (AGENTIC) туралы басқа сұрақтар

Agentic Studio (AGENTIC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AGENTIC бағасы — 0.0039533 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AGENTIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AGENTIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0039533. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Agentic Studio үшін нарықтық капитализация қандай?
AGENTIC үшін нарықтық капитализация: $ 19.77K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AGENTIC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AGENTIC айналымдағы ұсынысы: 5.00M USD.
AGENTIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AGENTIC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01998756 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AGENTIC бағасы қандай болды?
AGENTIC 0.00388743 USD ATL бағасына жетті.
AGENTIC үшін сауда көлемі қандай?
AGENTIC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AGENTIC өседі ме?
AGENTIC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AGENTIC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:49:27 (UTC+8)

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

