Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more.
A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.
Agent Zero Token (A0T) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Agent Zero Token (A0T) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Agent Zero Token (A0T) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын A0T токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша A0T токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз A0T токеномикасын түсінген болсаңыз, A0T токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
