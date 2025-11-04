БиржаDEX+
Agent Vilady TV ағымдағы бағасы: 0.01160956 USD. Нақты уақыттағы VILADY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VILADY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VILADY туралы толығырақ

VILADY Баға туралы ақпарат

VILADY деген не

VILADY Ресми веб-сайт

VILADY Токеномикасы

VILADY Баға болжамы

Agent Vilady TV Баға (VILADY)

1 VILADY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Agent Vilady TV (VILADY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:49:12 (UTC+8)

Agent Vilady TV (VILADY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Agent Vilady TV (VILADY) нақты уақыттағы баға $0.01160956. Соңғы 24 сағат ішінде VILADY мен $ 0.01138799 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01239642 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VILADY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01562303, ал ең төменгісі — $ 0.01117943.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VILADY соңғы бір сағатта -0.64% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.23%, ал соңғы 7 күнде -11.89% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Agent Vilady TV (VILADY) Нарықтық ақпарат

Agent Vilady TV нарықтық капитализациясы $ 116.10K, тәуліктік сауда көлемі --. VILADY айналымдағы мөлшері 9.99M, жалпы мөлшері 9985500.135415468. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 116.10K.

Agent Vilady TV (VILADY) Баға тарихы USD

Бүгін, Agent Vilady TV - USD баға өзгерісі $ -0.00064072134250825 болды.
Соңғы 30 күнде Agent Vilady TV - USD баға өзгерісі $ -0.0020844814 болды.
Соңғы 60 күнде Agent Vilady TV - USD баға өзгерісі $ -0.0022419743 болды.
Соңғы 90 күнде Agent Vilady TV - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00064072134250825-5.23%
30 күн$ -0.0020844814-17.95%
60 күн$ -0.0022419743-19.31%
90 күн$ 0--

Agent Vilady TV (VILADY) деген не

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Agent Vilady TV (VILADY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Agent Vilady TV Баға болжамы (USD)

Agent Vilady TV (VILADY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Agent Vilady TV (VILADY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Agent Vilady TV.

Қазір Agent Vilady TV баға болжамын тексеріңіз!

Agent Vilady TV (VILADY) токеномикасы

Agent Vilady TV (VILADY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VILADY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Agent Vilady TV (VILADY) туралы басқа сұрақтар

Agent Vilady TV (VILADY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VILADY бағасы — 0.01160956 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VILADY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VILADY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01160956. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Agent Vilady TV үшін нарықтық капитализация қандай?
VILADY үшін нарықтық капитализация: $ 116.10K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VILADY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VILADY айналымдағы ұсынысы: 9.99M USD.
VILADY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VILADY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01562303 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VILADY бағасы қандай болды?
VILADY 0.01117943 USD ATL бағасына жетті.
VILADY үшін сауда көлемі қандай?
VILADY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VILADY өседі ме?
VILADY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VILADY баға болжамын қарап көріңіз.
