AetherX (AETX) is a blockchain-based ecosystem designed to bridge the gap between traditional finance and decentralized digital assets. Built on the BASE chain, AetherX enables secure, fast, and low-cost transactions while providing real-world utility through sector-specific tokens. The project focuses on multi-industry integration, offering applications in payments, asset management, e-commerce, and decentralized finance (DeFi). AetherX operates with a sustainable tokenomics model, reinvesting a portion of transaction fees into liquidity, business growth, and ecosystem development. With a commitment to compliance and scalability, AetherX aims to provide users with an efficient and adaptable Web3 experience, fostering seamless interactions between crypto and traditional economies.
AetherX (AETX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
AetherX (AETX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AETX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AETX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.