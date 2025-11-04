БиржаDEX+
Aesyx Dollar ағымдағы бағасы: 0.986513 USD. Нақты уақыттағы AXD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AXD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AXD туралы толығырақ

AXD Баға туралы ақпарат

AXD деген не

AXD Whitepaper

AXD Ресми веб-сайт

AXD Токеномикасы

AXD Баға болжамы

Aesyx Dollar Логотип

Aesyx Dollar Баға (AXD)

Листингтен жойылды

1 AXD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Aesyx Dollar (AXD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:48:33 (UTC+8)

Aesyx Dollar (AXD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.16%

+0.16%

Aesyx Dollar (AXD) нақты уақыттағы баға $0.986513. Соңғы 24 сағат ішінде AXD мен $ 0.98538 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.988143 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AXD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.072, ал ең төменгісі — $ 0.952838.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AXD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +0.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Aesyx Dollar (AXD) Нарықтық ақпарат

--
----

Aesyx Dollar нарықтық капитализациясы $ 375.77K, тәуліктік сауда көлемі --. AXD айналымдағы мөлшері 380.94K, жалпы мөлшері 380940.9318868724. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 375.77K.

Aesyx Dollar (AXD) Баға тарихы USD

Бүгін, Aesyx Dollar - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Aesyx Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0328277984 болды.
Соңғы 60 күнде Aesyx Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0331228645 болды.
Соңғы 90 күнде Aesyx Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0231425487915133 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0328277984-3.32%
60 күн$ -0.0331228645-3.35%
90 күн$ -0.0231425487915133-2.29%

Aesyx Dollar (AXD) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Aesyx Dollar (AXD) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Aesyx Dollar Баға болжамы (USD)

Aesyx Dollar (AXD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Aesyx Dollar (AXD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Aesyx Dollar.

Қазір Aesyx Dollar баға болжамын тексеріңіз!

AXD - жергілікті валюталарға

Aesyx Dollar (AXD) токеномикасы

Aesyx Dollar (AXD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AXD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Aesyx Dollar (AXD) туралы басқа сұрақтар

Aesyx Dollar (AXD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AXD бағасы — 0.986513 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AXD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AXD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.986513. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Aesyx Dollar үшін нарықтық капитализация қандай?
AXD үшін нарықтық капитализация: $ 375.77K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AXD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AXD айналымдағы ұсынысы: 380.94K USD.
AXD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AXD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.072 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AXD бағасы қандай болды?
AXD 0.952838 USD ATL бағасына жетті.
AXD үшін сауда көлемі қандай?
AXD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AXD өседі ме?
AXD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AXD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:48:33 (UTC+8)

Aesyx Dollar (AXD) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

