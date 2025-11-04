БиржаDEX+
Aeonix Network ағымдағы бағасы: 0.175396 USD. Нақты уақыттағы ONIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ONIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ONIX туралы толығырақ

ONIX Баға туралы ақпарат

ONIX деген не

ONIX Whitepaper

ONIX Ресми веб-сайт

ONIX Токеномикасы

ONIX Баға болжамы

Aeonix Network Логотип

Aeonix Network Баға (ONIX)

Листингтен жойылды

1 ONIX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.175396
$0.175396
0.00%1D
Aeonix Network (ONIX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:36:48 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.175324
$ 0.175324
24 сағаттық төмен
$ 0.176192
$ 0.176192
24 сағаттық жоғары

$ 0.175324
$ 0.175324

$ 0.176192
$ 0.176192

$ 0.267455
$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635

--

-0.09%

-2.68%

-2.68%

Aeonix Network (ONIX) нақты уақыттағы баға $0.175396. Соңғы 24 сағат ішінде ONIX мен $ 0.175324 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.176192 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ONIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.267455, ал ең төменгісі — $ 0.158635.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ONIX соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.09%, ал соңғы 7 күнде -2.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Aeonix Network (ONIX) Нарықтық ақпарат

$ 2.45M
$ 2.45M

--
----

$ 8.24M
$ 8.24M

13.94M
13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0

Aeonix Network нарықтық капитализациясы $ 2.45M, тәуліктік сауда көлемі --. ONIX айналымдағы мөлшері 13.94M, жалпы мөлшері 47000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.24M.

Aeonix Network (ONIX) Баға тарихы USD

Бүгін, Aeonix Network - USD баға өзгерісі $ -0.0001727093551123 болды.
Соңғы 30 күнде Aeonix Network - USD баға өзгерісі $ -0.0363545393 болды.
Соңғы 60 күнде Aeonix Network - USD баға өзгерісі $ -0.0372983803 болды.
Соңғы 90 күнде Aeonix Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0001727093551123-0.09%
30 күн$ -0.0363545393-20.72%
60 күн$ -0.0372983803-21.26%
90 күн$ 0--

Aeonix Network (ONIX) деген не

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Aeonix Network (ONIX) Ресурс

Aeonix Network Баға болжамы (USD)

Aeonix Network (ONIX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Aeonix Network (ONIX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Aeonix Network.

Қазір Aeonix Network баға болжамын тексеріңіз!

ONIX - жергілікті валюталарға

Aeonix Network (ONIX) токеномикасы

Aeonix Network (ONIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ONIX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Aeonix Network (ONIX) туралы басқа сұрақтар

Aeonix Network (ONIX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ONIX бағасы — 0.175396 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ONIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ONIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.175396. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Aeonix Network үшін нарықтық капитализация қандай?
ONIX үшін нарықтық капитализация: $ 2.45M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ONIX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ONIX айналымдағы ұсынысы: 13.94M USD.
ONIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ONIX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.267455 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ONIX бағасы қандай болды?
ONIX 0.158635 USD ATL бағасына жетті.
ONIX үшін сауда көлемі қандай?
ONIX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ONIX өседі ме?
ONIX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ONIX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:36:48 (UTC+8)

$106,393.68

$3,611.61

$168.18

$0.9595

$1.0001

$106,393.68

$3,611.61

$168.18

$2.3648

$995.03

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0797

$0.4001

$0.05800

$0.0000013700

$0.0000000000002310

$0.0000261

$0.0797

