ABE CTO (ABE) токеномикасы
ABE CTO (ABE) туралы ақпарат
The $ABE project is a meme-based cryptocurrency inspired by Abe, the beloved dog of Hayden Adams, CEO of Uniswap. This project aims to combine the fun and lighthearted nature of internet culture with the innovative potential of blockchain technology. By leveraging the popularity of Abe, $ABE fosters a community-driven ecosystem where meme enthusiasts, crypto investors, and dog lovers can engage in a vibrant and entertaining space. The token not only serves as a tribute to Abe but also promotes decentralized finance (DeFi) adoption by introducing users to the crypto world in an accessible and enjoyable way. With its growing community and increasing presence on social media, $ABE symbolizes the intersection of technology, entertainment, and community engagement in the ever-evolving crypto landscape.
ABE CTO (ABE) токеномикасы мен бағасын талдау
ABE CTO (ABE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ABE CTO (ABE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ABE CTO (ABE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ABE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ABE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ABE токеномикасын түсінген болсаңыз, ABE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
