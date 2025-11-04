БиржаDEX+
aarna atv111 ағымдағы бағасы: 102.59 USD. Нақты уақыттағы ATV111-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ATV111 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ATV111 туралы толығырақ

ATV111 Баға туралы ақпарат

ATV111 деген не

ATV111 Whitepaper

ATV111 Ресми веб-сайт

ATV111 Токеномикасы

ATV111 Баға болжамы

aarna atv111 Логотип

aarna atv111 Баға (ATV111)

Листингтен жойылды

1 ATV111-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$102.59
$102.59
0.00%1D
mexc
USD
aarna atv111 (ATV111) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
aarna atv111 (ATV111) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 102.58
$ 102.58
24 сағаттық төмен
$ 102.59
$ 102.59
24 сағаттық жоғары

$ 102.58
$ 102.58

$ 102.59
$ 102.59

$ 102.59
$ 102.59

$ 101.3
$ 101.3

--

+0.01%

+0.08%

+0.08%

aarna atv111 (ATV111) нақты уақыттағы баға $102.59. Соңғы 24 сағат ішінде ATV111 мен $ 102.58 аралығында сауда жасалып, ал $ 102.59 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ATV111 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 102.59, ал ең төменгісі — $ 101.3.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ATV111 соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.01%, ал соңғы 7 күнде +0.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

aarna atv111 (ATV111) Нарықтық ақпарат

$ 1.42M
$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M

13.85K
13.85K

13,852.29393877669
13,852.29393877669

aarna atv111 нарықтық капитализациясы $ 1.42M, тәуліктік сауда көлемі --. ATV111 айналымдағы мөлшері 13.85K, жалпы мөлшері 13852.29393877669. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.42M.

aarna atv111 (ATV111) Баға тарихы USD

Бүгін, aarna atv111 - USD баға өзгерісі $ +0.011 болды.
Соңғы 30 күнде aarna atv111 - USD баға өзгерісі $ +0.3981312720 болды.
Соңғы 60 күнде aarna atv111 - USD баға өзгерісі $ +0.7724616640 болды.
Соңғы 90 күнде aarna atv111 - USD баға өзгерісі $ +1.1425 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.011+0.01%
30 күн$ +0.3981312720+0.39%
60 күн$ +0.7724616640+0.75%
90 күн$ +1.1425+1.13%

aarna atv111 (ATV111) деген не

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

aarna atv111 (ATV111) Ресурс

aarna atv111 Баға болжамы (USD)

aarna atv111 (ATV111) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін aarna atv111 (ATV111) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: aarna atv111.

Қазір aarna atv111 баға болжамын тексеріңіз!

ATV111 - жергілікті валюталарға

aarna atv111 (ATV111) токеномикасы

aarna atv111 (ATV111) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ATV111 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: aarna atv111 (ATV111) туралы басқа сұрақтар

aarna atv111 (ATV111) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ATV111 бағасы — 102.59 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ATV111-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ATV111-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 102.59. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
aarna atv111 үшін нарықтық капитализация қандай?
ATV111 үшін нарықтық капитализация: $ 1.42M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ATV111 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ATV111 айналымдағы ұсынысы: 13.85K USD.
ATV111 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ATV111 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 102.59 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ATV111 бағасы қандай болды?
ATV111 101.3 USD ATL бағасына жетті.
ATV111 үшін сауда көлемі қандай?
ATV111 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ATV111 өседі ме?
ATV111 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ATV111 баға болжамын қарап көріңіз.
aarna atv111 (ATV111) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

$106,393.68

$3,611.61

$168.18

$0.9595

$1.0001

