Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
aarna atv 808 ағымдағы бағасы: 107.82 USD. Нақты уақыттағы ATV808-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ATV808 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ATV808 туралы толығырақ

ATV808 Баға туралы ақпарат

ATV808 деген не

ATV808 Whitepaper

ATV808 Ресми веб-сайт

ATV808 Токеномикасы

ATV808 Баға болжамы

aarna atv 808 Логотип

aarna atv 808 Баға (ATV808)

Листингтен жойылды

1 ATV808-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$107.67
-7.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
aarna atv 808 (ATV808) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:46:56 (UTC+8)

aarna atv 808 (ATV808) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 105.29
24 сағаттық төмен
$ 118.07
24 сағаттық жоғары

$ 105.29
$ 118.07
$ 185.98
$ 105.08
+0.20%

-7.14%

-18.21%

-18.21%

aarna atv 808 (ATV808) нақты уақыттағы баға $107.82. Соңғы 24 сағат ішінде ATV808 мен $ 105.29 аралығында сауда жасалып, ал $ 118.07 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ATV808 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 185.98, ал ең төменгісі — $ 105.08.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ATV808 соңғы бір сағатта +0.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.14%, ал соңғы 7 күнде -18.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

aarna atv 808 (ATV808) Нарықтық ақпарат

$ 43.51K
--
$ 43.51K
403.51
403.5144670200428
aarna atv 808 нарықтық капитализациясы $ 43.51K, тәуліктік сауда көлемі --. ATV808 айналымдағы мөлшері 403.51, жалпы мөлшері 403.5144670200428. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 43.51K.

aarna atv 808 (ATV808) Баға тарихы USD

Бүгін, aarna atv 808 - USD баға өзгерісі $ -8.3144 болды.
Соңғы 30 күнде aarna atv 808 - USD баға өзгерісі $ -31.6543562640 болды.
Соңғы 60 күнде aarna atv 808 - USD баға өзгерісі $ -34.7367898980 болды.
Соңғы 90 күнде aarna atv 808 - USD баға өзгерісі $ -40.1049 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -8.3144-7.14%
30 күн$ -31.6543562640-29.35%
60 күн$ -34.7367898980-32.21%
90 күн$ -40.1049-27.11%

aarna atv 808 (ATV808) деген не

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

aarna atv 808 (ATV808) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

aarna atv 808 Баға болжамы (USD)

aarna atv 808 (ATV808) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін aarna atv 808 (ATV808) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: aarna atv 808.

Қазір aarna atv 808 баға болжамын тексеріңіз!

ATV808 - жергілікті валюталарға

aarna atv 808 (ATV808) токеномикасы

aarna atv 808 (ATV808) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ATV808 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: aarna atv 808 (ATV808) туралы басқа сұрақтар

aarna atv 808 (ATV808) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ATV808 бағасы — 107.82 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ATV808-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ATV808-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 107.82. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
aarna atv 808 үшін нарықтық капитализация қандай?
ATV808 үшін нарықтық капитализация: $ 43.51K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ATV808 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ATV808 айналымдағы ұсынысы: 403.51 USD.
ATV808 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ATV808 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 185.98 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ATV808 бағасы қандай болды?
ATV808 105.08 USD ATL бағасына жетті.
ATV808 үшін сауда көлемі қандай?
ATV808 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ATV808 өседі ме?
ATV808 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ATV808 баға болжамын қарап көріңіз.
aarna atv 808 (ATV808) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

