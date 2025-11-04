БиржаDEX+
aarna afi 802v2 ағымдағы бағасы: 43.71 USD. Нақты уақыттағы AFI 802V2-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AFI 802V2 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AFI 802V2 туралы толығырақ

AFI 802V2 Баға туралы ақпарат

AFI 802V2 деген не

AFI 802V2 Whitepaper

AFI 802V2 Ресми веб-сайт

AFI 802V2 Токеномикасы

AFI 802V2 Баға болжамы

aarna afi 802v2 Логотип

aarna afi 802v2 Баға (AFI 802V2)

Листингтен жойылды

1 AFI 802V2-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$43.71
$43.71$43.71
-7.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:46:49 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 42.69
$ 42.69$ 42.69
24 сағаттық төмен
$ 48.04
$ 48.04$ 48.04
24 сағаттық жоғары

$ 42.69
$ 42.69$ 42.69

$ 48.04
$ 48.04$ 48.04

$ 79.25
$ 79.25$ 79.25

$ 42.48
$ 42.48$ 42.48

+0.19%

-7.42%

-18.63%

-18.63%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) нақты уақыттағы баға $43.71. Соңғы 24 сағат ішінде AFI 802V2 мен $ 42.69 аралығында сауда жасалып, ал $ 48.04 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AFI 802V2 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 79.25, ал ең төменгісі — $ 42.48.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AFI 802V2 соңғы бір сағатта +0.19% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.42%, ал соңғы 7 күнде -18.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Нарықтық ақпарат

$ 81.17K
$ 81.17K$ 81.17K

--
----

$ 81.17K
$ 81.17K$ 81.17K

1.86K
1.86K 1.86K

1,855.24356197348
1,855.24356197348 1,855.24356197348

aarna afi 802v2 нарықтық капитализациясы $ 81.17K, тәуліктік сауда көлемі --. AFI 802V2 айналымдағы мөлшері 1.86K, жалпы мөлшері 1855.24356197348. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 81.17K.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Баға тарихы USD

Бүгін, aarna afi 802v2 - USD баға өзгерісі $ -3.5141 болды.
Соңғы 30 күнде aarna afi 802v2 - USD баға өзгерісі $ -15.9444157830 болды.
Соңғы 60 күнде aarna afi 802v2 - USD баға өзгерісі $ -15.9492850770 болды.
Соңғы 90 күнде aarna afi 802v2 - USD баға өзгерісі $ -21.797 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -3.5141-7.42%
30 күн$ -15.9444157830-36.47%
60 күн$ -15.9492850770-36.48%
90 күн$ -21.797-33.27%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) деген не

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

aarna afi 802v2 Баға болжамы (USD)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін aarna afi 802v2 (AFI 802V2) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: aarna afi 802v2.

Қазір aarna afi 802v2 баға болжамын тексеріңіз!

AFI 802V2 - жергілікті валюталарға

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) токеномикасы

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AFI 802V2 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: aarna afi 802v2 (AFI 802V2) туралы басқа сұрақтар

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AFI 802V2 бағасы — 43.71 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AFI 802V2-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AFI 802V2-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 43.71. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
aarna afi 802v2 үшін нарықтық капитализация қандай?
AFI 802V2 үшін нарықтық капитализация: $ 81.17K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AFI 802V2 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AFI 802V2 айналымдағы ұсынысы: 1.86K USD.
AFI 802V2 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AFI 802V2 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 79.25 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AFI 802V2 бағасы қандай болды?
AFI 802V2 42.48 USD ATL бағасына жетті.
AFI 802V2 үшін сауда көлемі қандай?
AFI 802V2 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AFI 802V2 өседі ме?
AFI 802V2 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AFI 802V2 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:46:49 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

