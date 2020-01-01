a16z AI Dog (TILLY) токеномикасы

a16z AI Dog (TILLY) туралы ақпарат

Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT

Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians.

Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics.

Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community!

Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube

Ресми веб-сайт:
https://tilly-aidog.site/

a16z AI Dog (TILLY) токеномикасы мен бағасын талдау

a16z AI Dog (TILLY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 32.38K
$ 32.38K$ 32.38K
Жалпы қамтуы:
$ 998.77M
$ 998.77M$ 998.77M
Айналымдағы қамту:
$ 998.77M
$ 998.77M$ 998.77M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 32.38K
$ 32.38K$ 32.38K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00202776
$ 0.00202776$ 0.00202776
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

a16z AI Dog (TILLY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

a16z AI Dog (TILLY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TILLY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TILLY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TILLY токеномикасын түсінген болсаңыз, TILLY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

TILLY бағасының болжамы

TILLY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TILLY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.