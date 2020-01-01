A Gently Used Couch ($COUCH) токеномикасы

A gently used couch is a meme token of a gently used couch on Solana blockchain. The gently used couch was a well know furniture for casting in a good regonizable room. If you wanted a role on a ently used couch you justtake a seat on it. For the casting on a gently used couch the talent was optional. This couch, known for its appearances in recognizable, meme-friendly settings, invites you to take a seat in the world of $COUCH, where community and humor reign.

Ресми веб-сайт:
https://agentlyusedcouch.com/

A Gently Used Couch ($COUCH) токеномикасы мен бағасын талдау

Нарық капитализациясы:
$ 12.71K
Жалпы қамтуы:
$ 988.30M
Айналымдағы қамту:
$ 988.30M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 12.71K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00023218
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0000083
Қазіргі баға:
$ 0
A Gently Used Couch ($COUCH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

A Gently Used Couch ($COUCH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $COUCH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $COUCH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $COUCH токеномикасын түсінген болсаңыз, $COUCH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$COUCH бағасының болжамы

$COUCH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $COUCH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.