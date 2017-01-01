Horizen (ZEN) токеномикасы

Horizen (ZEN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Horizen (ZEN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Horizen (ZEN) туралы ақпарат

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Ресми веб-сайт:
https://www.horizen.io/
Whitepaper:
https://www.horizen.io/research/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229

Horizen (ZEN) токеномикасы мен бағасын талдау

Horizen (ZEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 126.90M
$ 126.90M$ 126.90M
Жалпы қамтуы:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Айналымдағы қамту:
$ 17.34M
$ 17.34M$ 17.34M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 153.70M
$ 153.70M$ 153.70M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 166.57
$ 166.57$ 166.57
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 3.092439889907837
$ 3.092439889907837$ 3.092439889907837
Қазіргі баға:
$ 7.319
$ 7.319$ 7.319

Horizen (ZEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Horizen (ZEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ZEN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ZEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ZEN токеномикасын түсінген болсаңыз, ZEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ZEN сатып алуға болады

Портфеліңізге Horizen (ZEN) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ZEN сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Horizen (ZEN) бағасының тарихы

ZEN бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ZEN бағасының болжамы

ZEN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ZEN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.