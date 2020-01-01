ZAYA AI (ZAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ZAYA AI (ZAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
ZAYA AI (ZAI) туралы ақпарат

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

Ресми веб-сайт:
https://zayablockchain.com/
Whitepaper:
https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f

ZAYA AI (ZAI) токеномикасы мен бағасын талдау

ZAYA AI (ZAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.4953
$ 0.4953$ 0.4953
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00956370476366325
$ 0.00956370476366325$ 0.00956370476366325
Қазіргі баға:
$ 0.01311
$ 0.01311$ 0.01311

ZAYA AI (ZAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ZAYA AI (ZAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ZAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ZAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ZAI токеномикасын түсінген болсаңыз, ZAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

ZAYA AI (ZAI) бағасының тарихы

ZAI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ZAI бағасының болжамы

ZAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ZAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

