YURU COIN ағымдағы бағасы: 0.7719 USD. Нақты уақыттағы YURU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YURU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YURU COIN Логотип

YURU COIN бағасы(YURU)

1 YURU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.7719
$0.7719
+1.00%1D
USD
YURU COIN (YURU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:35:08 (UTC+8)

YURU COIN (YURU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.7521
$ 0.7521
24 сағаттық төмен
$ 0.805
$ 0.805
24 сағаттық жоғары

$ 0.7521
$ 0.7521

$ 0.805
$ 0.805

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043

+0.77%

+1.00%

-5.77%

-5.77%

YURU COIN (YURU) нақты уақыттағы баға $ 0.7719. Соңғы 24 сағат ішінде YURU мен $ 0.7521 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.805 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YURU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.5789586277522937, ал ең төменгісі — $ 0.346206572110043.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YURU соңғы бір сағатта +0.77% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.00%, ал соңғы 7 күнде -5.77% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

YURU COIN (YURU) Нарықтық ақпарат

No.3786

--
--

$ 16.05K
$ 16.05K

$ 7.72M
$ 7.72M

--
--

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

SOL

YURU COIN нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 16.05K. YURU айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 10000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.72M.

YURU COIN (YURU) Баға тарихы USD

YURU COIN Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.007643+1.00%
30 күн$ -0.2049-20.98%
60 күн$ -0.3011-28.07%
90 күн$ -0.1858-19.41%
Бүгінгі YURU COIN бағасының өзгеруі

Бүгін YURU өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.007643 (+1.00%) өзгерісін тіркеді.

YURU COIN 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.2049 (-20.98%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

YURU COIN 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда YURU $ -0.3011 (-28.07%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

YURU COIN 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.1858 (-19.41%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

YURU COIN (YURU) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

YURU COIN Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

YURU COIN (YURU) деген не

YURU COIN is the official token of Japan’s beloved Yuru-Chara Grand Prix — a nationwide mascot competition that has drawn over 738 million page views and 170 million cumulative votes since 2011. The token powers fan voting, campaigns, and NFT interaction, and employs a deflationary model where tokens are burned through participation.

YURU COIN MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен YURU COIN инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін YURU стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін YURU COIN біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің YURU COIN сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

YURU COIN Баға болжамы (USD)

YURU COIN (YURU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін YURU COIN (YURU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: YURU COIN.

Қазір YURU COIN баға болжамын тексеріңіз!

YURU COIN (YURU) токеномикасы

YURU COIN (YURU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YURU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады YURU COIN (YURU)

YURU COIN қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы YURU COIN оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

YURU - жергілікті валюталарға

1 YURU COIN(YURU)-ден VND-ге
20,312.5485
1 YURU COIN(YURU)-ден AUD-ге
A$1.181007
1 YURU COIN(YURU)-ден GBP-ге
0.586644
1 YURU COIN(YURU)-ден EUR-ге
0.663834
1 YURU COIN(YURU)-ден USD-ге
$0.7719
1 YURU COIN(YURU)-ден MYR-ге
RM3.234261
1 YURU COIN(YURU)-ден TRY-ге
32.450676
1 YURU COIN(YURU)-ден JPY-ге
¥118.8726
1 YURU COIN(YURU)-ден ARS-ге
ARS$1,135.140702
1 YURU COIN(YURU)-ден RUB-ге
62.462148
1 YURU COIN(YURU)-ден INR-ге
68.482968
1 YURU COIN(YURU)-ден IDR-ге
Rp12,864.994854
1 YURU COIN(YURU)-ден PHP-ге
45.318249
1 YURU COIN(YURU)-ден EGP-ге
￡E.36.425961
1 YURU COIN(YURU)-ден BRL-ге
R$4.137384
1 YURU COIN(YURU)-ден CAD-ге
C$1.08066
1 YURU COIN(YURU)-ден BDT-ге
94.202676
1 YURU COIN(YURU)-ден NGN-ге
1,113.8517
1 YURU COIN(YURU)-ден COP-ге
$2,968.843185
1 YURU COIN(YURU)-ден ZAR-ге
R.13.346151
1 YURU COIN(YURU)-ден UAH-ге
32.450676
1 YURU COIN(YURU)-ден TZS-ге
T.Sh.1,896.5583
1 YURU COIN(YURU)-ден VES-ге
Bs170.5899
1 YURU COIN(YURU)-ден CLP-ге
$724.8141
1 YURU COIN(YURU)-ден PKR-ге
Rs218.231568
1 YURU COIN(YURU)-ден KZT-ге
405.409599
1 YURU COIN(YURU)-ден THB-ге
฿25.071312
1 YURU COIN(YURU)-ден TWD-ге
NT$23.85171
1 YURU COIN(YURU)-ден AED-ге
د.إ2.832873
1 YURU COIN(YURU)-ден CHF-ге
Fr0.61752
1 YURU COIN(YURU)-ден HKD-ге
HK$5.997663
1 YURU COIN(YURU)-ден AMD-ге
֏295.290345
1 YURU COIN(YURU)-ден MAD-ге
.د.م7.186389
1 YURU COIN(YURU)-ден MXN-ге
$14.264712
1 YURU COIN(YURU)-ден SAR-ге
ريال2.894625
1 YURU COIN(YURU)-ден ETB-ге
Br117.807378
1 YURU COIN(YURU)-ден KES-ге
KSh99.683166
1 YURU COIN(YURU)-ден JOD-ге
د.أ0.5472771
1 YURU COIN(YURU)-ден PLN-ге
2.848311
1 YURU COIN(YURU)-ден RON-ге
лв3.404079
1 YURU COIN(YURU)-ден SEK-ге
kr7.309893
1 YURU COIN(YURU)-ден BGN-ге
лв1.304511
1 YURU COIN(YURU)-ден HUF-ге
Ft259.458747
1 YURU COIN(YURU)-ден CZK-ге
16.28709
1 YURU COIN(YURU)-ден KWD-ге
د.ك0.2369733
1 YURU COIN(YURU)-ден ILS-ге
2.508675
1 YURU COIN(YURU)-ден BOB-ге
Bs5.349267
1 YURU COIN(YURU)-ден AZN-ге
1.31223
1 YURU COIN(YURU)-ден TJS-ге
SM7.116918
1 YURU COIN(YURU)-ден GEL-ге
2.091849
1 YURU COIN(YURU)-ден AOA-ге
Kz703.640883
1 YURU COIN(YURU)-ден BHD-ге
.د.ب0.2902344
1 YURU COIN(YURU)-ден BMD-ге
$0.7719
1 YURU COIN(YURU)-ден DKK-ге
kr4.994193
1 YURU COIN(YURU)-ден HNL-ге
L20.293251
1 YURU COIN(YURU)-ден MUR-ге
35.461086
1 YURU COIN(YURU)-ден NAD-ге
$13.35387
1 YURU COIN(YURU)-ден NOK-ге
kr7.811628
1 YURU COIN(YURU)-ден NZD-ге
$1.350825
1 YURU COIN(YURU)-ден PAB-ге
B/.0.7719
1 YURU COIN(YURU)-ден PGK-ге
K3.249699
1 YURU COIN(YURU)-ден QAR-ге
ر.ق2.817435
1 YURU COIN(YURU)-ден RSD-ге
дин.78.479073
1 YURU COIN(YURU)-ден UZS-ге
soʻm9,189.284244
1 YURU COIN(YURU)-ден ALL-ге
L64.8396
1 YURU COIN(YURU)-ден ANG-ге
ƒ1.381701
1 YURU COIN(YURU)-ден AWG-ге
ƒ1.381701
1 YURU COIN(YURU)-ден BBD-ге
$1.5438
1 YURU COIN(YURU)-ден BAM-ге
KM1.304511
1 YURU COIN(YURU)-ден BIF-ге
Fr2,276.3331
1 YURU COIN(YURU)-ден BND-ге
$1.00347
1 YURU COIN(YURU)-ден BSD-ге
$0.7719
1 YURU COIN(YURU)-ден JMD-ге
$123.874512
1 YURU COIN(YURU)-ден KHR-ге
3,099.996714
1 YURU COIN(YURU)-ден KMF-ге
Fr328.8294
1 YURU COIN(YURU)-ден LAK-ге
16,780.434447
1 YURU COIN(YURU)-ден LKR-ге
රු234.974079
1 YURU COIN(YURU)-ден MDL-ге
L13.060548
1 YURU COIN(YURU)-ден MGA-ге
Ar3,477.02355
1 YURU COIN(YURU)-ден MOP-ге
P6.1752
1 YURU COIN(YURU)-ден MVR-ге
11.81007
1 YURU COIN(YURU)-ден MWK-ге
MK1,337.77989
1 YURU COIN(YURU)-ден MZN-ге
MT49.32441
1 YURU COIN(YURU)-ден NPR-ге
रु109.548048
1 YURU COIN(YURU)-ден PYG-ге
5,474.3148
1 YURU COIN(YURU)-ден RWF-ге
Fr1,121.5707
1 YURU COIN(YURU)-ден SBD-ге
$6.352737
1 YURU COIN(YURU)-ден SCR-ге
10.520997
1 YURU COIN(YURU)-ден SRD-ге
$29.94972
1 YURU COIN(YURU)-ден SVC-ге
$6.746406
1 YURU COIN(YURU)-ден SZL-ге
L13.35387
1 YURU COIN(YURU)-ден TMT-ге
m2.70165
1 YURU COIN(YURU)-ден TND-ге
د.ت2.2809645
1 YURU COIN(YURU)-ден TTD-ге
$5.225763
1 YURU COIN(YURU)-ден UGX-ге
Sh2,689.2996
1 YURU COIN(YURU)-ден XAF-ге
Fr438.4392
1 YURU COIN(YURU)-ден XCD-ге
$2.08413
1 YURU COIN(YURU)-ден XOF-ге
Fr438.4392
1 YURU COIN(YURU)-ден XPF-ге
Fr79.5057
1 YURU COIN(YURU)-ден BWP-ге
P10.358898
1 YURU COIN(YURU)-ден BZD-ге
$1.551519
1 YURU COIN(YURU)-ден CVE-ге
$73.893987
1 YURU COIN(YURU)-ден DJF-ге
Fr137.3982
1 YURU COIN(YURU)-ден DOP-ге
$49.702641
1 YURU COIN(YURU)-ден DZD-ге
د.ج100.856454
1 YURU COIN(YURU)-ден FJD-ге
$1.752213
1 YURU COIN(YURU)-ден GNF-ге
Fr6,711.6705
1 YURU COIN(YURU)-ден GTQ-ге
Q5.912754
1 YURU COIN(YURU)-ден GYD-ге
$161.450604
1 YURU COIN(YURU)-ден ISK-ге
kr97.2594

YURU COIN Ресурс

YURU COIN тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми YURU COIN веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: YURU COIN туралы басқа сұрақтар

YURU COIN (YURU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YURU бағасы — 0.7719 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YURU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YURU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.7719. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
YURU COIN үшін нарықтық капитализация қандай?
YURU үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YURU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YURU айналымдағы ұсынысы: -- USD.
YURU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YURU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.5789586277522937 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YURU бағасы қандай болды?
YURU 0.346206572110043 USD ATL бағасына жетті.
YURU үшін сауда көлемі қандай?
YURU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 16.05K USD.
Биыл YURU өседі ме?
YURU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YURU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:35:08 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

YURU-ден USD-ге калькуляторы

Сома

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.7719 USD

YURU-мен саудалаңыз

YURU/USDT
$0.7719
$0.7719$0.7719
+1.24%

