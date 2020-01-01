XUSD (XUSD) токеномикасы

XUSD (XUSD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, XUSD (XUSD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

XUSD (XUSD) туралы ақпарат

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

Ресми веб-сайт:
https://www.straitsx.com/xusd
Whitepaper:
https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815

XUSD (XUSD) токеномикасы мен бағасын талдау

XUSD (XUSD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 83.99M
Жалпы қамтуы:
$ 83.98M
Айналымдағы қамту:
$ 83.98M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 83.99M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.0368
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.9492788036833526
Қазіргі баға:
$ 1.0001
XUSD (XUSD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

XUSD (XUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын XUSD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша XUSD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз XUSD токеномикасын түсінген болсаңыз, XUSD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

XUSD (XUSD) бағасының тарихы

XUSD бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

XUSD бағасының болжамы

XUSD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің XUSD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

