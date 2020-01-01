XPMarket (XPM) токеномикасы
XPMarket (XPM) туралы ақпарат
XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.
XPMarket (XPM) токеномикасы мен бағасын талдау
XPMarket (XPM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
XPMarket (XPM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
XPMarket (XPM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын XPM токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша XPM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз XPM токеномикасын түсінген болсаңыз, XPM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
